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Держался 16 лет: Месси впервые заработал удаление в футболке Барселоны

Испания
(1 голосов)

В 752-м матче за клуб

Держался 16 лет: Месси впервые заработал удаление в футболке Барселоны
Новина українською

Сегодня "Барселона" неожиданно уступила "Атлетику" (2:3) в Суперкубке Испании, а ее капитан Лионель Месси схлопотал удаление на 121-й минуте встречи.

Аргентинец поддался на провокацию форварда басков Асьера Вильялибре и исполнил что-то вроде подзатыльника. После просмотра ВАР арбитр Хесус Хиль Мансано показал Лео прямую красную карточку.

Невероятно, но это удаление стало первым для Месси в футболке "Барселоны". До этого он провел за клуб 751 матч без красных карточек.

Всего же в карьере Лео теперь три удаления. Остальные два с ним случались в матчах за сборную Аргентины: первое в 2005-м году в товарняке против Венгрии (2:1), а второе в 2019-м на Копа Америка с Чили (2:1).

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона рекорды
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 01:49
Це червона перш за все Мансано! Нагородив би Вальялірбе карткою за перший відвертий фол проти Мессі не став би Ліонель так же брудно на чергову провокацію відповідати!
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