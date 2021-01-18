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Держался 16 лет: Месси впервые заработал удаление в футболке Барселоны
В 752-м матче за клуб
Сегодня "Барселона" неожиданно уступила "Атлетику" (2:3) в Суперкубке Испании, а ее капитан Лионель Месси схлопотал удаление на 121-й минуте встречи.
Аргентинец поддался на провокацию форварда басков Асьера Вильялибре и исполнил что-то вроде подзатыльника. После просмотра ВАР арбитр Хесус Хиль Мансано показал Лео прямую красную карточку.
Невероятно, но это удаление стало первым для Месси в футболке "Барселоны". До этого он провел за клуб 751 матч без красных карточек.
Всего же в карьере Лео теперь три удаления. Остальные два с ним случались в матчах за сборную Аргентины: первое в 2005-м году в товарняке против Венгрии (2:1), а второе в 2019-м на Копа Америка с Чили (2:1).
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