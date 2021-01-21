(Анти) Герой футбольного дня. Зинедин Зидан

Чем отличается хороший тренер от обычного? Тем, что игру, поставленную качественным специалистом, легко узнать. Высокий или низкий прессинг, тотальный футбол, большое количество коротких и средних передач, сдвоенные фланги – эти и многие другие футбольные элементы являются визитной карточкой тех или иных тренеров. А есть тренеры безликие – без собственного стиля, без собственного почерка.

Странно и необычно говорить такое о тренере, трижды выигрывавшем Лигу чемпионов, но Зидан скатился именно до уровня безликости. Абстрагируясь от всех титулов француза, положа руку на сердце, ответьте на вопрос: в какой футбол играет "Реал" Зинедина Зидана? Это же команда без стиля.

Победили "Барсу" в чемпионате Испании благодаря хорошей физической подготовке. Перебегали. Продавили. Правильно подставлялись под фолы, в том числе в штрафной. Одолели "Атлетико" в недавнем мадридском дерби, хотя это скорее провал Симеоне (один удар по воротам за матч), нежели достижение Зидана. Дважды одолели неудачника Лиги чемпионов "Интер", победили "Боруссию" Менхенгладбах в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Но все эти успехи напоминают не какое-то планомерное движение к цели, а попытки проскользнуть между капель. Как бы ты ни изворачивался, все равно промокнешь.

Поражения "Кадису", "Алавесу", "Шахтеру", "Атлетику" (Бильбао), "Валенсии", "Алькойяно" уже оставили жирные пятна на репутации Зидана. Конечно, после ухода из Мадрида он найдет себе работу. Он не превратится в этакого Блохина французского разлива, но топ-клубы сильно задумаются перед тем, как предлагать Зизу контракт.

В чем его особенность? Как таковой тактики игры у Зидана нет. В последнее время все сводится к передачам-забросам на Карима Бензема и к гениальному умению Крооса и Модрича распоряжаться мячом в центре поля и на подступах к чужой штрафной. Физическая подготовка хорошая, но отсутствие дисциплины и чувства взаимопомощи среди защитников превращает физическую мощь в необузданную страсть. Не важно, кстати, кто именно выходит в основе: Рамос или Чуст, Марсело или Менди, Карвахаль или Одриосола. Игроки "Шахтера" делали клоунов с Варана, Милитао и Начо, игроки "Валенсии" издевались над Рамосом, а медленные и прямолинейные финты игроков "Алькойяно" оказались откровением для Чуста.

До неузнаваемости деградировал Марсело. Эден Азар за полтора года забил три гола. Иско желает уйти, справедливо жалуясь на отсутствие игровой практики. Винисиус с одного из самых перспективных игроков чемпионата Испании превратился в бестолкового бегунка. Йович забивает где угодно, только не в "Реале". Эдегор божественно играл за "Реал Сосьедад", а в Мадриде постоянно депрессирует, попадает в передряги, без видимых причин оказывается вне заявки. А Маркосу Льоренте всего-навсего нужно было уйти из "Реала", чтобы стать одним из лучших полузащитников мира. А где же плюсы, которые должны перевесить минусы?

Марко Асенсио? Талантливый, но хрустальный. Да и под руководством Зидан стал крайне не фартовым. Федерико Вальверде? Нестабилен. Карим Бензема? Его прогресс – это точно не заслуга Зидана, здесь уж извините.

Прошлогодний чемпионат Испании "Реал" выиграл не потому, что был очень сильным, а потому, что конкуренты крайне слабы. В этом году "Реал" не придет к финишу первым, если "Атлетико" не пересядет из автомобиля на самокат. Суперкубок и Кубок Испании бездарно проиграны соперникам, значительно уступающим в классе. Лига чемпионов? Да даже с "Аталантой" будут проблемы.

А у Зидана все в порядке. Провала и позора нет. Это тренер, который банально не готовится к соперникам, которые в системе координат француза не являются грозными. Поэтому и случаются такие конфузы в противостояниях с командами, придерживающимися хоть какой-то тактики. "Такое случается и с другими" (с), - говорит Зидан, тыкая пальцами на поражения "Баварии" и "Атлетико" в Кубке, на осечки "Барселоны" и "Ливерпуля", на смутные матчи ПСЖ. Но только Зидан поставил неудачи на конвейер. Француз максимально близок к сезону без единого трофея.