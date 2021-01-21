  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан останется в клубе до конца сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан останется в клубе до конца сезона

Испания
(1 голосов)

Руководство сливочных не намерено расставаться с тренером

Зидан останется в клубе до конца сезона
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел сегодняшнюю тренировку мадридского клуба, пишет Marca.

Вчера команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в дополнительное время в большинстве выступающему в третьем дивизионе "Алькояно" (1:2).

После этого руководство клуба обсудило будущее французского специалиста в команде. Зидан продолжит работать в Мадриде как минимум до конца сезона.

Руководство клуба не намерено немедленно увольнять французского специалиста, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...