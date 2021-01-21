Зидан останется в клубе до конца сезона

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел сегодняшнюю тренировку мадридского клуба, пишет Marca.

Вчера команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в дополнительное время в большинстве выступающему в третьем дивизионе "Алькояно" (1:2).

После этого руководство клуба обсудило будущее французского специалиста в команде. Зидан продолжит работать в Мадриде как минимум до конца сезона.

Руководство клуба не намерено немедленно увольнять французского специалиста, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.