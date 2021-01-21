Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан останется в клубе до конца сезона
Руководство сливочных не намерено расставаться с тренером
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел сегодняшнюю тренировку мадридского клуба, пишет Marca.
Вчера команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в дополнительное время в большинстве выступающему в третьем дивизионе "Алькояно" (1:2).
После этого руководство клуба обсудило будущее французского специалиста в команде. Зидан продолжит работать в Мадриде как минимум до конца сезона.
Руководство клуба не намерено немедленно увольнять французского специалиста, а хочет дождаться концовки сезона, чтобы оценить результаты команды в чемпионате и Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала
- Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе
- Нойок официально в России, Соль может не вернуться в Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО