Герой футбольного дня. Марко Дмитрович

Им интересуется "Севилья". Уже летом Марко Дмитрович может пойти на повышение, но пока играет за "Эйбар". И умудряется оттянуть на себя хороший пласт внимания по итогам матча, в котором дубль сделал, догнав в списке бомбардиров Лионеля Месси, Луис Суарес. Дмитрович отличился не своими супер-сейвами, а... забитым голом в ворота коллеги по амплуа Яна Облака.

Словенец едва не потерял равновесие, увидев, что бить пенальти в его ворота идет Марко Дмитрович. На поле были Арбилья, Инуи, Кике Гарсия, но роль пенальтиста досталась голкиперу. Почему так? У "Эйбара" ранее были проблемы с реализацией одиннадцатиметровых. "Оружейники" не забили три из пяти пенальти в сезоне, промахивались Эду Экспозито и Серхи Энрич. Штатными пенальтистами считаются Экспозито и Бургос, но последний вчера остался на скамейке запасных. А первый просто не решился бить, учитывая неудачный предыдущий опыт. Поэтому и выпала честь Марко Дмитровичу.

Не случайно, ведь сербский голкипер часто остается после тренировок и отрабатывает одиннадцатиметровые (и не только) удары. Это его страсть. Умения не подвели голкипера, хотя "Эйбар" рисковал, потому как в случае попадания в каркас или сейва Облака соперником могла быть организована контратака на незащищенные ворота. Но Дмитрович не сплоховал.

Интересно, что он не первый вратарь, который забивал за "Эйбар". 32 года назад голкипер Гармендия отличился в матче против "Понтеведры" ударом со своей штрафной. Но это было не в элитном дивизионе.

На уровне Примеры Дмитрович стал седьмым голкипером-бомбардиром. Ранее забивали:

Дани Аранзубия;

Хосе Луис Чилаверт;

Тони Пратс;

Феной;

Начо Гонсалес;

Сантамария.

Интересно, что для Дмитровича это не первая весомая акция в атаке. В прошлом году в чемпионате Испании в матче против "Севильи" он едва не спас "Эйбар" от поражения ударом на добивании после розыгрыша стандарта. Тогда "Севилью" от гола Дмитровича удивительным образом спас полевой игрок Лукас Окампос, ставший в ворота из-за травмы голкипера Вацлика и использованного лимита замен.

Удивительные выкрутасы футбольной судьбы.