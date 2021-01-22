  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Герой футбольного дня. Марко Дмитрович
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Марко Дмитрович

Испания
(1 голосов)

Вратарь-пенальтист

Герой футбольного дня. Марко Дмитрович
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Им интересуется "Севилья". Уже летом Марко Дмитрович может пойти на повышение, но пока играет за "Эйбар". И умудряется оттянуть на себя хороший пласт внимания по итогам матча, в котором дубль сделал, догнав в списке бомбардиров Лионеля Месси, Луис Суарес. Дмитрович отличился не своими супер-сейвами, а... забитым голом в ворота коллеги по амплуа Яна Облака.

Словенец едва не потерял равновесие, увидев, что бить пенальти в его ворота идет Марко Дмитрович. На поле были Арбилья, Инуи, Кике Гарсия, но роль пенальтиста досталась голкиперу. Почему так? У "Эйбара" ранее были проблемы с реализацией одиннадцатиметровых. "Оружейники" не забили три из пяти пенальти в сезоне, промахивались Эду Экспозито и Серхи Энрич. Штатными пенальтистами считаются Экспозито и Бургос, но последний вчера остался на скамейке запасных. А первый просто не решился бить, учитывая неудачный предыдущий опыт. Поэтому и выпала честь Марко Дмитровичу.

Не случайно, ведь сербский голкипер часто остается после тренировок и отрабатывает одиннадцатиметровые (и не только) удары. Это его страсть. Умения не подвели голкипера, хотя "Эйбар" рисковал, потому как в случае попадания в каркас или сейва Облака соперником могла быть организована контратака на незащищенные ворота. Но Дмитрович не сплоховал.

Интересно, что он не первый вратарь, который забивал за "Эйбар". 32 года назад голкипер Гармендия отличился в матче против "Понтеведры" ударом со своей штрафной. Но это было не в элитном дивизионе.

На уровне Примеры Дмитрович стал седьмым голкипером-бомбардиром. Ранее забивали:

  • Дани Аранзубия;
  • Хосе Луис Чилаверт;
  • Тони Пратс;
  • Феной;
  • Начо Гонсалес;
  • Сантамария.

Герой футбольного дня. Марко Дмитрович - изображение 1

Интересно, что для Дмитровича это не первая весомая акция в атаке. В прошлом году в чемпионате Испании в матче против "Севильи" он едва не спас "Эйбар" от поражения ударом на добивании после розыгрыша стандарта. Тогда "Севилью" от гола Дмитровича удивительным образом спас полевой игрок Лукас Окампос, ставший в ворота из-за травмы голкипера Вацлика и использованного лимита замен.

Удивительные выкрутасы футбольной судьбы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании герой футбольного дня Эйбар Марко Дмитрович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...