Испания
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Валенсия досрочно вернула Пиччини из Аталанты
Защитнику не удалось заявить о себе в Бергамо
"Валенсия" объявила о возвращении в команду защитника Кристиано Пиччини, выступавшего в "Аталанте" на правах аренды. Клубы расторгли соглашение досрочно.
28-летний футболист перешел в "Аталанту" в сентябре, итальянский клуб получил право выкупа за 3 млн евро. Впрочем, этап карьеры Пиччини в Бергамо был омрачен травмами, и он провел за команду только один матч.
Пиччини вернулся в Испанию этим утром и вскоре продолжит тренировки с "Валенсией".
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