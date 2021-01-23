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Валенсия досрочно вернула Пиччини из Аталанты

Испания
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Защитнику не удалось заявить о себе в Бергамо

Валенсия досрочно вернула Пиччини из Аталанты
Новина українською

"Валенсия" объявила о возвращении в команду защитника Кристиано Пиччини, выступавшего в "Аталанте" на правах аренды. Клубы расторгли соглашение досрочно.

28-летний футболист перешел в "Аталанту" в сентябре, итальянский клуб получил право выкупа за 3 млн евро. Впрочем, этап карьеры Пиччини в Бергамо был омрачен травмами, и он провел за команду только один матч.

Пиччини вернулся в Испанию этим утром и вскоре продолжит тренировки с "Валенсией".

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В статье: Валенсия (Испания) Аталанта (Бергамо) Кристиано Пиччини
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