Валенсия досрочно вернула Пиччини из Аталанты

"Валенсия" объявила о возвращении в команду защитника Кристиано Пиччини, выступавшего в "Аталанте" на правах аренды. Клубы расторгли соглашение досрочно.

28-летний футболист перешел в "Аталанту" в сентябре, итальянский клуб получил право выкупа за 3 млн евро. Впрочем, этап карьеры Пиччини в Бергамо был омрачен травмами, и он провел за команду только один матч.

Пиччини вернулся в Испанию этим утром и вскоре продолжит тренировки с "Валенсией".