Лапорта: У ПСЖ нету опыта трансферов на уровне Месси. Им еще есть чему поучиться в футболе

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал действия и публичные разговоры "ПСЖ" о переходе Лионеля Месси во французский клуб:

"Я считаю это неуместным. Это говорит об отсутствии в "ПСЖ" опыта на таком уровне. Им еще есть чему поучиться в мире футбола. Я всегда проявлял уважение к другим клубам.

Я не знаю, может ли "ПСЖ" подписать Месси. Возможно, смогут, если продолжат нарушать правила финансового фэйр-плей. Насколько я знаю, в прошлом году они понесли значительные убытки.

Мне было бы интересно узнать, проигнорируют они правила ФФП, чтобы подписать Месси. Если это случится, я надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют строго, и Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет сдерживаться, когда дело дойдет до вынесения своего вердикта", - сказал Лапорта.