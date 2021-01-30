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Лапорта: У ПСЖ нету опыта трансферов на уровне Месси. Им еще есть чему поучиться в футболе
Сага вокруг аргентинца продолжается
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал действия и публичные разговоры "ПСЖ" о переходе Лионеля Месси во французский клуб:
"Я считаю это неуместным. Это говорит об отсутствии в "ПСЖ" опыта на таком уровне. Им еще есть чему поучиться в мире футбола. Я всегда проявлял уважение к другим клубам.
Я не знаю, может ли "ПСЖ" подписать Месси. Возможно, смогут, если продолжат нарушать правила финансового фэйр-плей. Насколько я знаю, в прошлом году они понесли значительные убытки.
Мне было бы интересно узнать, проигнорируют они правила ФФП, чтобы подписать Месси. Если это случится, я надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют строго, и Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет сдерживаться, когда дело дойдет до вынесения своего вердикта", - сказал Лапорта.
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