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Официально: Валенсия арендовала Кутроне у Вулвз

Испания
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Воспитанник "Милана" пополнил состав "летучих мышей"

Официально: Валенсия арендовала Кутроне у Вулвз
Новина українською

Официальный сайт "Валенсии" сообщил, что клуб подписал форварда "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне.

Сделка прошла в формате арендного соглашения до конца текущего сезона. Детали трансфера неизвестны.

Первую половину нынешней кампании итальянский нападающий провел в аренде в "Фиорентине". В начале 2021-го года "волки" прервали аренду и вернули Патрика в клуб.

В текущем сезоне 23-летний Кутроне провел 11 матчей в Серии А, 2 поединка в АПЛ, а также по 2 игры в Кубке Англии и Италии.

Официально: Валенсия арендовала Кутроне у Вулвз - изображение 1

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В статье: Валенсия (Испания) Вулверхэмптон Патрик Кутроне
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Источник:
valenciacf.com

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