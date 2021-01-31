Официально: Валенсия арендовала Кутроне у Вулвз

Официальный сайт "Валенсии" сообщил, что клуб подписал форварда "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне.

Сделка прошла в формате арендного соглашения до конца текущего сезона. Детали трансфера неизвестны.

Первую половину нынешней кампании итальянский нападающий провел в аренде в "Фиорентине". В начале 2021-го года "волки" прервали аренду и вернули Патрика в клуб.

В текущем сезоне 23-летний Кутроне провел 11 матчей в Серии А, 2 поединка в АПЛ, а также по 2 игры в Кубке Англии и Италии.