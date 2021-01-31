Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Валенсия арендовала Кутроне у Вулвз
Воспитанник "Милана" пополнил состав "летучих мышей"
Официальный сайт "Валенсии" сообщил, что клуб подписал форварда "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне.
Сделка прошла в формате арендного соглашения до конца текущего сезона. Детали трансфера неизвестны.
Первую половину нынешней кампании итальянский нападающий провел в аренде в "Фиорентине". В начале 2021-го года "волки" прервали аренду и вернули Патрика в клуб.
В текущем сезоне 23-летний Кутроне провел 11 матчей в Серии А, 2 поединка в АПЛ, а также по 2 игры в Кубке Англии и Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:valenciacf.com
Популярное сейчас
- Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима
- Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
- СМИ: Зидан находится на грани увольнения из Реала
- 555 млн евро за 4 года: шокирующие детали контракта Месси с Барсой
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...