Гранада - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Кубок Испании выходит на финишную прямую. Уже на этой неделе определятся полуфиналисты турнира. В одном из противостояний сойдутся "Гранада" и "Барселона".

Матч состоится 03.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – MEGOGO. Смотрим.

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