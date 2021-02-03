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Гранада - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Гранада - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Кубок Испании выходит на финишную прямую. Уже на этой неделе определятся полуфиналисты турнира. В одном из противостояний сойдутся "Гранада" и "Барселона".
Матч состоится 03.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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