  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Умтити в прошедшее трансферное окно мог перейти в Ливерпуль
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умтити в прошедшее трансферное окно мог перейти в Ливерпуль

Испания
(1 голосов)

Но игрок отказался

Умтити в прошедшее трансферное окно мог перейти в Ливерпуль
Новина українською

Как пишет Daily Mail, центрбек "Барселоны" Самуэль Умтити мог зимой сменить клубную прописку. На 27-летнего француза претендовал "Ливерпуль", который искал замену травмированным Вирджилу ван Дейку и Жоэлю Матипу.

Причиной срыва перехода стал сам Умтити, который заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба.

В текущем сезоне на счету француза 6 матчей в Ла Лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ливерпуль Самуэль Юмтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...