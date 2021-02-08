Умтити в прошедшее трансферное окно мог перейти в Ливерпуль

Как пишет Daily Mail, центрбек "Барселоны" Самуэль Умтити мог зимой сменить клубную прописку. На 27-летнего француза претендовал "Ливерпуль", который искал замену травмированным Вирджилу ван Дейку и Жоэлю Матипу.

Причиной срыва перехода стал сам Умтити, который заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба.

В текущем сезоне на счету француза 6 матчей в Ла Лиге.