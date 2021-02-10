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Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана

Испания
(1 голосов)

Ответный матч - третьего марта

Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Скрытых смыслов искать не стоит – сегодня встречались примерно равные по силе команды. "Севилья", вероятно, даже немного лучше благодаря сплоченности коллектива и невероятной воли к победам. Оцените хотя бы тот факт, что к полуфиналу Кубка Испании команда Хулена Лопетеги дошла, не пропустив ни одного мяча в турнире. Тогда как "Барса" мучилась с "Корнельей", "Гранадой" да и с "Райо Вальекано" тоже.

"Севилья" сегодня была нацелена на то, чтобы продолжить "сухую" кубковую серию – это гарантировало бы как минимум ничью 0:0 и возможность не рисковать на "Камп Ноу" в ответном матче. Этим желанием и обусловлена ​​довольно прагматичная игра хозяев: минимум риска, максимальная концентрация, участие всех игроков в оборонной работе. Сначала не все ладилось, ведь "Барса", взяв под контроль мяч, нашла пути к воротам Буну. Дембеле, Гризманн и Месси разыграли супер-комбинацию, аргентинец завершал с позиции один на один, но проиграл дуэль голкиперу.

Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана - изображение 1

Этот момент не стал началом какой-то наступательной серии "Барсы", оказалось, что это был лишь отдельный эпизод. В свою очередь, "Севилья" организовала свою атаку, и Жюль Кунде был максимально близок к успеху. После удара француза мяч просвистел мимо штанги, но тенденция привлечения центрального защитника к атакам продолжилась. В конце концов, именно Кунде отличился на 25-й минуте. Он сам создал для себя момент, прорвавшись в штрафную "Барсы" из глубины поля, оставив в дураках, в частности, Самуэля Умтити.

После такого успеха "Севилья" еще больше закрылась у своих ворот. И у "Барсы" не было моментов. А вот нервионцы едва не удвоили преимущество, когда пошли вперед в конце тайма и били по воротам усилиями Эскудеро – тер Штеген вытащил.

Второй тайм прошел веселее. Эн-Несири вышел почти один на один, но в последний момент мяч у форварда отобрал Умтити. А Месси хитро бил с линии штрафной площади – Буну справился. Такой старт 45-минутки добавил красок встречи.

Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана - изображение 2

Ведь дальше моментов было мало, однако хватало фолов. Напряжение сгустилось в воздухе. Арбитр неумелого его разряжал, "Севилья" полностью перешла на контратаки, но зря старалась во время своих шансов разыграть мяч до верного. Била не так часто, как соперник. Однако это не противоречит итогу этого матча (победа "Севильи"), ведь ударам "гранатовых" не хватало качества. Месси, Дембеле, Фирпо – не то, что нужно.

В конце матча "Барса" создала еще один момент – удар Месси со штрафного, но все достижения каталонцев в этом поединке держались исключительно на индивидуальных заслугах. А "Севилья" четко действовала в плане командной работы. Гол Ракитича – именно с той оперы. Торрес передачей со своей половины поля отправил мяч в свободную зону, простирающуюся перед хорватом. Иван приблизился к воротам, срезал угол и без проблем переиграл тер Штегена. 2:0.

Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана - изображение 3

Не праздновал, но Лопетеги успеху радовался. Это его победа. Четкая, взвешенная, снова без пропущенного мяча (уже шестая подряд в этом розыгрыше Кубка Испании). В 2019-м году было то же самое, но в ответном матче "Барселона" устроила камбэк 6:1. Но способна ли на что-то подобное сейчас? Есть сомнения. Но точно узнаем третьего марта.

Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана - изображение 4

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч
Севилья. "Хуан Санчес Писхуан"
Арбитр в поле - Антониу Матео Лаос

"Севилья" - "Барселона" 2:0
Голы: Кунде 25, Ракитич 85

"Севилья": Буну - Алейш Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир 69) - Фернандо, Хордан (Гудель 80) - Сусо (А. Торрес 82), Ракитич, А. Гомес (Рекик 69) - Эн-Несири (Л. де Йонг 69)

"Барселона": тер Штеген - Фирпо, Мингеза, Умтити (Тринкао 90), Альба - Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч 84) - Дембеле, Месси, Гризманн

Предупреждения: Хордан 64, Эскудеро 65, Сусо 73, Алейш Видаль 84 - Альба 45+1

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В статье: Барселона Кубок Испании Севилья (Испания)
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Комментарии (37)
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MES QUE UN CLUB
11.02.2021 в 00:42
Печаль печальная. Это пожалуй последнее, на что ещё имелись надежды. Хоть и не пессимист, но в проход Барсы в финал не верю
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+1
0
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:31
Ех, не стримався
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0
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
11.02.2021 в 00:19
Там недавно Алькояно, команда, на минуточку, третьей лиги Испании, в меньшенстве возложила венки на кубковою могилу Реала. Вам бьі там поддержать команду, а вьі тут слюной бризжите, болельщики хреновьі.
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+2
-2
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:22
Реал уже все всем доказал,4 ЛЧ за 5 лет!!!!...у путы за всю историю столько же)))))...я тебе скажу даже больше в 1/8 ЛЧ я за Аталанту,Реал уже все выиграл по несколько раз,пута за 100 лет столько не выиграет!!..так что как то так
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+2
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
11.02.2021 в 00:27
Да мне пох, че там Реал вьіигрьівал, тьі посмотри че с командой творится. Живете прошедшим.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:30
А ти поцікався, і тобі не буде пох...
0
-1
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:34
Скажи,раз тебе пох что Реал выигрывал,почему тебе не пох ,что сейчас с командой происходит????...о то то же))))...туши пукан
0
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
11.02.2021 в 00:44
Открою вам маленькую тайну. Мне н.а.с.р.а.т.ь. на Реал, точно также как и Реалу на меня. То что я оболью г.о.в.н.о.м. команду, Реалу ни холодно ни жарко от етого. Меня интересует Барселона, а все остальньіе постольку, посколько время от времени являются соперниками Барселоньі. Динамо много чего доказало, но гле Динамо? Если есть мозги, надеюсь что понял.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:30
Что было, то было. Как-то пережили. Сегодня другой матч, о нем и говорим.
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+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
11.02.2021 в 00:45
Так если бьі говорили...
0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:48
на 00-44 вполне понимаю.
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0
0
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:10
Очікуваний результат. Тепер у матчі- відповіді Севільї просто залишиться ловити на контрах недолугий захист опонента. З Перемогою!!!
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:05
Дуриан,предлагаю спор,если конечно ты не балабол!!..хотя тебя не один раз уже ловили на балабольстве!!!...ты писал что Реал не попадёт в зону ЛЧ в этом году!..если Реал попадёт в зону ЛЧ,ты должен каждый день под новостями Реала или путы,писать ,что ты тупой недопрогнозист,и пута -это помойка!!!...если ты не принимаешь спор,то ты автоматически расписываешься в неочередной раз в писдабольстве)))
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+2
0
Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 00:09
Этот балабол разочек проспорил 500 бакинских, а потом истерику закатал. До сих пор не отдал человеку, гадёныш
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+1
-2
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:10
Откуда у него такие деньжища,а на панель не охота снова ему выходить)))
+2
0
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:14
Ну як, а де ж олень подівав" трі плазми", з яких типу "дивиться футбол"? Мабуть він мав на увазі кількість загратованих вікон- "телевізорів" в палаті...
0
0
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:17
Три плазмы????..ничего себе,так дуриан олигарх оказывается!
+1
0
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:18
Та да...олень колись тут чесав про таке..
0
0
amg333 (Kyiv )
11.02.2021 в 00:19
Думаешь насосал???
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:17
К утру (по европейскому времени) он соорудит опус страницы на две. А пока не требуй от него невозможного. Дай человеку время на отходняк. Тут и так на ветке одни реалисты.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:04
Всем привет. Полёт нормальный. Барса может и откамбечиться, случаи были, по пока 2-0 у Севильи при хорошей игре. У Барсы владение мячом ради самого владения. Владение удалось, это да, с голами не сложилось. А у Севильи точку поставил "Ванька" Ракитич. Злой он. Мотивацию имеет сверх нормальной. А почему? Выгнали его, выгнали Суареса, нажили врагов, и никого не вырастили пока и не приобрели. Что теперь? Плохому танцору опять Перес мешает?
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+3
0
Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 00:05
При помощи купленных как обычно судей с ВАРом FC PornoStar может и откамбечиться. Севилья поди не ПСЖ)))
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
11.02.2021 в 00:11
metall Так Барселона показує "невиразну гру", проте чому борцівський прийом проти Альби у КАРНОМУ покарано штрафним? Чи знов суддівство не можна поміняти, нехай засудять всіх наших ворогів!
Ответить
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:27
Я Вам вже відповідав, що на суддівство не впливаю ніяким чином. І взагалі - суддівських помилок та спірних моментів досить багато у кожному матчі. Ваша біда, що Ви бачите тільки ті, які не на користь Барселоні, та не бачите усі інші. Ось і здається, що Барсу засуджують умисно. Звичайно, є і корупційна складова у футболі (а де її нема?).
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
11.02.2021 в 00:37
Та я намагаюся все побачити... Так краще бачу коли вони проти Барси, але якщо Ви не помітили мене перш за все не подобається яку гру показує блаугранос... І лише тоді помічаю, що не важко збити з ніг одноногого. Гра не виходить суддівським свистком зупинив поодиноку атаку і можна розповідати, що їх взагалі не було.
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
11.02.2021 в 00:01
Сира гра Барселони + зайва лояльність судді і маємо результат А так "каталонськиі французи" знов "провалили гру". Один десь в атаці "ховався", інший надав змогу проявитися суперникам! Ну і чотири шизанутих оленя вже відмітилися своїм ржанієм
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+2
-2
Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 00:03
А ,ну звичайно, в Лошари знову судді знову винні...
Ответить
+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
11.02.2021 в 00:04
Бачте навіть така ЛОШАРА, як ти побачив це
+2
-2
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 00:16
Лошарику, зміни платівку...
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
10.02.2021 в 23:59
Ну что там??..рука Переса была видна?))..или на сей раз только член)))
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
11.02.2021 в 00:00
Двучлен:))
Ответить
+2
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
10.02.2021 в 23:59
Поздравляю Севилью. Наш рьіжий идиот за столько времени ничего не сделал. Хоть бьі защиту поставил нормальную, защитник хренов. Бьіл посредственньім защитником, а стал ничтожньім тренером. Ничего хорошего не жду от игрьі #2. Все-таки лутше бьіло бьі 2:1 от Гранадьі.
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 00:05
Понимаю.
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
10.02.2021 в 23:54
Очень хороший результат. Особенно рад за Ваньку Ракитича. Как впрочем и за Суареса. Ждём-с гневный очерк от шизанутого Аленя и ему подобных о том как банкрот Перес снова купил судей и ВАР
Ответить
+1
-5
oda1979 (Запорожье)
10.02.2021 в 23:53
Плять, Меська бонус не получит за кубок. Очень переживаю..
Ответить
+3
-3
Dr. House (Подолье)
10.02.2021 в 23:58
Не повезло тебе... А вот у Аленя на этот случай есть переживательные таблетки...Может попроси...
Ответить
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
11.02.2021 в 00:00
Минутная слабость.. повысят бонус за лояльность. Делов то...
+2
-2


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