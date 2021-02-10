Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана

Скрытых смыслов искать не стоит – сегодня встречались примерно равные по силе команды. "Севилья", вероятно, даже немного лучше благодаря сплоченности коллектива и невероятной воли к победам. Оцените хотя бы тот факт, что к полуфиналу Кубка Испании команда Хулена Лопетеги дошла, не пропустив ни одного мяча в турнире. Тогда как "Барса" мучилась с "Корнельей", "Гранадой" да и с "Райо Вальекано" тоже.

"Севилья" сегодня была нацелена на то, чтобы продолжить "сухую" кубковую серию – это гарантировало бы как минимум ничью 0:0 и возможность не рисковать на "Камп Ноу" в ответном матче. Этим желанием и обусловлена ​​довольно прагматичная игра хозяев: минимум риска, максимальная концентрация, участие всех игроков в оборонной работе. Сначала не все ладилось, ведь "Барса", взяв под контроль мяч, нашла пути к воротам Буну. Дембеле, Гризманн и Месси разыграли супер-комбинацию, аргентинец завершал с позиции один на один, но проиграл дуэль голкиперу.

Этот момент не стал началом какой-то наступательной серии "Барсы", оказалось, что это был лишь отдельный эпизод. В свою очередь, "Севилья" организовала свою атаку, и Жюль Кунде был максимально близок к успеху. После удара француза мяч просвистел мимо штанги, но тенденция привлечения центрального защитника к атакам продолжилась. В конце концов, именно Кунде отличился на 25-й минуте. Он сам создал для себя момент, прорвавшись в штрафную "Барсы" из глубины поля, оставив в дураках, в частности, Самуэля Умтити.

После такого успеха "Севилья" еще больше закрылась у своих ворот. И у "Барсы" не было моментов. А вот нервионцы едва не удвоили преимущество, когда пошли вперед в конце тайма и били по воротам усилиями Эскудеро – тер Штеген вытащил.

Второй тайм прошел веселее. Эн-Несири вышел почти один на один, но в последний момент мяч у форварда отобрал Умтити. А Месси хитро бил с линии штрафной площади – Буну справился. Такой старт 45-минутки добавил красок встречи.

Ведь дальше моментов было мало, однако хватало фолов. Напряжение сгустилось в воздухе. Арбитр неумелого его разряжал, "Севилья" полностью перешла на контратаки, но зря старалась во время своих шансов разыграть мяч до верного. Била не так часто, как соперник. Однако это не противоречит итогу этого матча (победа "Севильи"), ведь ударам "гранатовых" не хватало качества. Месси, Дембеле, Фирпо – не то, что нужно.

В конце матча "Барса" создала еще один момент – удар Месси со штрафного, но все достижения каталонцев в этом поединке держались исключительно на индивидуальных заслугах. А "Севилья" четко действовала в плане командной работы. Гол Ракитича – именно с той оперы. Торрес передачей со своей половины поля отправил мяч в свободную зону, простирающуюся перед хорватом. Иван приблизился к воротам, срезал угол и без проблем переиграл тер Штегена. 2:0.

Не праздновал, но Лопетеги успеху радовался. Это его победа. Четкая, взвешенная, снова без пропущенного мяча (уже шестая подряд в этом розыгрыше Кубка Испании). В 2019-м году было то же самое, но в ответном матче "Барселона" устроила камбэк 6:1. Но способна ли на что-то подобное сейчас? Есть сомнения. Но точно узнаем третьего марта.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч

Севилья. "Хуан Санчес Писхуан"

Арбитр в поле - Антониу Матео Лаос

"Севилья" - "Барселона" 2:0

Голы: Кунде 25, Ракитич 85

"Севилья": Буну - Алейш Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир 69) - Фернандо, Хордан (Гудель 80) - Сусо (А. Торрес 82), Ракитич, А. Гомес (Рекик 69) - Эн-Несири (Л. де Йонг 69)

"Барселона": тер Штеген - Фирпо, Мингеза, Умтити (Тринкао 90), Альба - Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч 84) - Дембеле, Месси, Гризманн

Предупреждения: Хордан 64, Эскудеро 65, Сусо 73, Алейш Видаль 84 - Альба 45+1