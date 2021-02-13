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Месси повторил рекорд Хави по матчах в Ла Лиге за Барсу
Лео достиг отметки в 500 игр в составе "Барсы" в чемпионате Испании
Faisal HQ
В матче 23-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Алавес".
Форвард "блауграны" Лионель Месси вывел "сине-гранатовых" на этот поединок в качестве капитана и отметился забитым голом на 46-й минуте встречи, после передачи Серхио Бускетса.
Этот матч стал для 33-летнего аргентинца 505-м в футболке "Барсы" в рамках испанского национального первенства. Таким образом, Лео повторил рекорд бывшего полузащитника каталонцев Хави по количеству игр в Ла Лиге среди игроков "Барселоны".
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