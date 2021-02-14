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Зидан рассказал, когда Азар вернётся на поле
Бельгиец близок к возвращению на поле
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии Эдена Азара.
Бельгиец на прошлой неделе получил мышечную травму, из-за которой может пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов против "Аталанты" (24 февраля).
"Он уже работает на поле, дела идут хорошо. Мы надеемся, что он вернется в общую группу на следующей неделе. Многочисленные травмы наших игроков не просто невезение. Мы обеспокоены, и я часто говорил об этом. Нам не нравится, что наши игроки пропускают матчи.
Дани Карвахаль и Лукас Васкес возвращаются, также мы хотим как можно скорее вернуть в строй и остальных", – цитирует Зидана Goal.
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