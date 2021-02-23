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Президенту Аргентины пришлось арендовать самолет Лионеля Месси

Испания
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Чтобы не нарушить требований карантина

Президенту Аргентины пришлось арендовать самолет Лионеля Месси

Pinaxonline

Новина українською

Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал самолет, принадлежащий капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

Аренда для 4-дневной поездки на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась президенту в 160 000 долларов.

Самолет Месси был избран по той причине, что он отвечал требованиям безопасности по профилактике коронавируса, сообщает Marca.

Самолет стоимостью в 15 млн долларов зарегистрирован в Аргентине. Обычно он базируется в аэропорту родного города Лионеля Месси - Росарио.

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В статье: Лионель Месси самолет
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