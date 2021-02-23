Президенту Аргентины пришлось арендовать самолет Лионеля Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал самолет, принадлежащий капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

Аренда для 4-дневной поездки на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась президенту в 160 000 долларов.

Самолет Месси был избран по той причине, что он отвечал требованиям безопасности по профилактике коронавируса, сообщает Marca.

Самолет стоимостью в 15 млн долларов зарегистрирован в Аргентине. Обычно он базируется в аэропорту родного города Лионеля Месси - Росарио.