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Президенту Аргентины пришлось арендовать самолет Лионеля Месси
Чтобы не нарушить требований карантина
Pinaxonline
Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал самолет, принадлежащий капитану "Барселоны" Лионелю Месси.
Аренда для 4-дневной поездки на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась президенту в 160 000 долларов.
Самолет Месси был избран по той причине, что он отвечал требованиям безопасности по профилактике коронавируса, сообщает Marca.
Самолет стоимостью в 15 млн долларов зарегистрирован в Аргентине. Обычно он базируется в аэропорту родного города Лионеля Месси - Росарио.
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