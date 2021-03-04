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Жерар Пике получил травму
Сроки восстановления пока неизвестны
Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче полуфинала Кубка Испании с "Севильей" (3:0). У 34-летнего футболиста диагностировано растяжение внутренней боковой связки правого колена, информирует пресс-служба сине-гранатовых.
Сроки восстановления Пике пока неизвестны. Гол Жерара в матче с "Севильей" помог "Барселоне" сравнять счёт по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время. В овертайме каталонский клуб оказался сильнее и завоевал путёвку в финал.
В финальном матче каталонцы подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары "Леванте" — "Атлетик".
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