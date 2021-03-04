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Реал, Барселона и еще два клуба незаконно получали помощь от Испании с 1990 года

Испания
(1 голосов)

Секрет финансового успеха?

Реал, Барселона и еще два клуба незаконно получали помощь от Испании с 1990 года

DW

Новина українською

Европейский суд подтвердил, что 4 клуба Испании незаконно получали государственную помощь в виде налоговых льгот.

В 2016 году Еврокомиссия установила, что "Барселона", "Реал", "Осасуна" и "Атлетик" с 1990 года без объективных на то причин были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации и имели право на налоговые льготы. Ставка налога для них была на 5% ниже, чем для других клубов. Такая ситуация продолжалась до 2016 года, сообщает Marca.

Было принято решение обязать каждый из клубов возместить бюджету страны потери в сумме, не превышающей 5 млн евро.

"Барселона" и "Атлетик" обжаловали решение в Общем суде ЕС, и он в 2019 году удовлетворил апелляцию. Еврокомиссия же обжаловала этот факт в Европейском суде. Уже он 4 марта отменил решение Общего суда.

Точную сумму возмещения определят власти Испании.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
04.03.2021 в 21:37
Срочная телеграмма из МонРеаловки!!: Вывсёврёте!!!! Эта информация соответствует действительности на 3/4!!! Позорный реал с пересом давно занимается финансовыми махинациями, а Великая Барселона никогда! Слышите , НИ-КОГ-ДА!!!! Отвечаю своими рогами и копытами!!!
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metall5291 (Kharkiv)
04.03.2021 в 22:36
Само собой нарисует простыню, что из ноутбука будет вылазить во все стороны.
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