Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал, Барселона и еще два клуба незаконно получали помощь от Испании с 1990 года
Секрет финансового успеха?
DW
Европейский суд подтвердил, что 4 клуба Испании незаконно получали государственную помощь в виде налоговых льгот.
В 2016 году Еврокомиссия установила, что "Барселона", "Реал", "Осасуна" и "Атлетик" с 1990 года без объективных на то причин были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации и имели право на налоговые льготы. Ставка налога для них была на 5% ниже, чем для других клубов. Такая ситуация продолжалась до 2016 года, сообщает Marca.
Было принято решение обязать каждый из клубов возместить бюджету страны потери в сумме, не превышающей 5 млн евро.
"Барселона" и "Атлетик" обжаловали решение в Общем суде ЕС, и он в 2019 году удовлетворил апелляцию. Еврокомиссия же обжаловала этот факт в Европейском суде. Уже он 4 марта отменил решение Общего суда.
Точную сумму возмещения определят власти Испании.
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете
- Герой футбольного дня. Денис Бойко
- Покуражились. Аталанта - Кротоне 5:1. Видео голов и обзор матча
- Семеду: Клянусь, Месси ни разу не пробивал штрафные на тренировках
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 00:35 Зарубежные Примера. Последний тур. Вильярреал финишировал пятым, Леганес вылетел, Гранада пробилась в Лигу Европы
- 01:00 Зарубежные Примера. 27-й тур. Севилья тормозит в борьбе за лидерство, Реал Сосьедад отпускает Атлетико
- 23:40 Зарубежные Примера. 6-й тур. Успех Валенсии и Эйбара, неудача Севильи, трагедия Эспаньола