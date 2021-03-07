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Примера. 26-й тур. Шоу Уэски и Сельты
Матч Атлетико - Реал - в отдельном материале
Фото - La Liga
Уэска. "Эль Алькорас"
"Уэска" - "Сельта" 3:4
Голы: Димитриос Сиовас 14, Рафаэль Мир 16, Давид Феррейро 74 - Сантьяго Мина 5, Нолито 37, Уго Мальо 52, Франсиско Пейнадо 76
"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Инсуа (Серхио Гомес 81), Пабло Маффео, Давид Феррейро, Рафаэль Мир, Хавьер Галан (Синдзи Окадзаки 89), Хорхе Пулидо, Микель Рико (Идрисса Думбия 81), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане (Хуан Карлос 89), Дани Эскриче (Хави Онтиверос 78)
"Сельта": Рубен (Иван Вильяр 45+6), Уго Мальо, Нолито (Факундо Феррейра 79), Денис Суарес, Франсиско Пейнадо, Яго Аспас, Джозеф Айду, Аарон Мартин, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес (Нестор Араухо 46), Сантьяго Мина (Аугусто Солари 79)
Предупреждения: Уго Мальо 57, Факундо Феррейра 88
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