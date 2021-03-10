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Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО

Испания
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Златан, Силва, Модрич и другие

Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Мы часто говорим о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде, но забываем об игроках, которые все еще остаются среди элиты, несмотря на свой возраст. Роналду и Месси продолжают выступать за одни из лучших команд Италии и Испании, Ибрагимович вернул в число лидеров Милан, а Тьяго Силва остается основным в Челси. Канал UA-Футбол рассказывает, кто из игроков уже почтенного возраста 33+ все еще остается востребованным в лучших клубах лучших чемпионатов Старого света.

Автор сценария - Борис Сорокин
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Серхио Рамос Артуро Видаль Давид Силва Хесус Навас Джеймс Милнер Джорджо Кьеллини Златан Ибрагимович Карим Бензема Леонардо Бонуччи Лука Модрич Тьяго Силва Жоау Моутинью Джонни Эванс Джейми Варди канал UA-Футбол Жерар Пике
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