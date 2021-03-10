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Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
Златан, Силва, Модрич и другие
Мы часто говорим о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде, но забываем об игроках, которые все еще остаются среди элиты, несмотря на свой возраст. Роналду и Месси продолжают выступать за одни из лучших команд Италии и Испании, Ибрагимович вернул в число лидеров Милан, а Тьяго Силва остается основным в Челси. Канал UA-Футбол рассказывает, кто из игроков уже почтенного возраста 33+ все еще остается востребованным в лучших клубах лучших чемпионатов Старого света.
Автор сценария - Борис Сорокин
Режиссер - Александр Рыженко
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