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Коутиньо и Гризманн могут покинуть Барселону
Все из-за интереса каталонцев к Холанду
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью и нападающий Антуан Гризманн, возможно, покинут команду, сообщает AS.
Источник указывает, что "Барса" может пожертвовать бразильцем и французом, чтобы подписать других игроков. В число желаемых переходов входят Эрлинг Холанн, Давид Алаба, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Мемфис Депай. При этом указано, что Гризманн не хочет уходить.
В текущем сезоне 29-летний Гризманн провел 38 матчей за "Барселону" во всех турнирах и забил 12 мячей при 11 голевых передачах.
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