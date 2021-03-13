Касильяс разошелся со своей женой-журналисткой

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс разошелся со своей женой Сарой Карбонеро. Об этом 37-летняя испанка сообщила на своей странице в Инстаграм.

"И Икер, и я очень гордимся семьей, которой мы, и тем, что смогли поделиться любовью, которая наполнила нас счастьем за все эти годы брака.

Сегодня наша любовь идет разными, но не далекими путями, поскольку мы будем продолжать быть преданными родителями, как это делалось до сих пор. Это очень продуманное решение, которое мы принимаем по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся всегда между нами.

Нашим приоритетом является любовь и преданность, а также благосостояние и образование наших детей и их защиту, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде.

Этими словами мы просим уважать нашу конфиденциальность в это время изменений. Это будут единственные публичные слова, которые мы обнародуем сегодня и в будущем. Спасибо вам за понимание", - написала Сара.