  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне: За спиной у Атлетико два монстра, которые не намерены терять очки
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне: За спиной у Атлетико два монстра, которые не намерены терять очки

Испания
(2 голосов)

Диего высказался о чемпионской гонке

Симеоне: За спиной у Атлетико два монстра, которые не намерены терять очки

Фото: Getty Images/Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура испанской Примеры с "Хетафе" (0:0).

"Нам не хватило эффективности и напора. Второй тайм получился неплохим, мы могли выиграть, но остались с одним очком. Мне понравилась игра "Атлетико", особенно во втором тайме. Вратарь "Хетафе" был прекрасен, и мы не смогли забить. Для меня это не шаг назад. Наоборот, мы движемся вперёд. Ничья и победа — это всегда положительные результаты, мы можем добавлять. Исход этой встречи не был неожиданностью. У нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать, поэтому не выиграли.

Давление — это нормально. Мы были первыми в таблице большую часть сезона, осталось не так много матчей. У "Барселоны" были проблемы в Париже, у клуба новый президент, но и каталонцы, и "Реал" двигаются вперёд. А мы продолжаем нашу маленькую работу по-своему. За спиной "Атлетико" два монстра, которые метят на наше место. Когда команда играет хорошо, мы должны сохранять спокойствие. Конечно, очевидно, что "Реал" и "Барселона" не собираются проигрывать до конца сезона. Мы просто будем идти по своему пути", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

"Атлетико" опережает "Реал" на 6 очков, "Барселону" на 7, но у каталонцев есть игра в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...