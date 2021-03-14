Симеоне: За спиной у Атлетико два монстра, которые не намерены терять очки

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура испанской Примеры с "Хетафе" (0:0).

"Нам не хватило эффективности и напора. Второй тайм получился неплохим, мы могли выиграть, но остались с одним очком. Мне понравилась игра "Атлетико", особенно во втором тайме. Вратарь "Хетафе" был прекрасен, и мы не смогли забить. Для меня это не шаг назад. Наоборот, мы движемся вперёд. Ничья и победа — это всегда положительные результаты, мы можем добавлять. Исход этой встречи не был неожиданностью. У нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать, поэтому не выиграли.

Давление — это нормально. Мы были первыми в таблице большую часть сезона, осталось не так много матчей. У "Барселоны" были проблемы в Париже, у клуба новый президент, но и каталонцы, и "Реал" двигаются вперёд. А мы продолжаем нашу маленькую работу по-своему. За спиной "Атлетико" два монстра, которые метят на наше место. Когда команда играет хорошо, мы должны сохранять спокойствие. Конечно, очевидно, что "Реал" и "Барселона" не собираются проигрывать до конца сезона. Мы просто будем идти по своему пути", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.