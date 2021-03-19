Примера. 28-й тур. Бетис ломает сопротивление Леванте благодаря чудо-голу Фекира

В первом тайме "Леванте" мог забить усилиями Моралеса, но в целом "лягушата" существенно уступали по инициативе. Вышеупомянутый удар стал единственным попаданием в створ от гостей за матч. Однако оборону "Леванте" держал довольно успешно.

"Бетис" бил немало, но безрезультатно. Пока за дело не взялся Набиль Фекир. Получив мяч в центре поля, он продвинулся к воротам соперника, единолично обыграв едва ли не пол команды "Леванте". И забил. Гол в стиле Месси. Классный, достойный ответ чемпиона мира всем тем критикам, которые не щадят Фекира после неудачных поединков (а они случаются часто).

Пропустив раз, "Леванте" пропустил и второй – от Хуанми. "Лягушки" расклеились и не нашли в себе сил даже на финальный штурм. Как следствие – поражение, которое оставляет "Леванте" в середине турнирной таблицы.

А "Бетис" посягает на пятое место. Не без оснований.

Фото - La Liga

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Леванте" 2:0

Голы: Набиль Фекир 70, Хуанми 75

"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес, Виктор Руис, Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Хоакин Санчес 90), Алекс Морено, Андрес Гуардадо, Гуидо Родригес (Вилльям Карвалью 66), Диего Лейва (Хуанми 66), Айсса Манди, Эмерсон

"Леванте": Айтор Фернандес, Робер, Энис Барди, Хосе Моралес (Франсиско Идальго Гомес 77), Рубен Везу, Никола Вукчевич (Микаэль Мальса 77), Хорхе Де Фрутос, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Оскар Дуарте 83), Дани Гомес (Серхио Леон 77), Рохер Марти

Предупреждение: Гуидо Родригес 57, Вилльям Карвалью 84