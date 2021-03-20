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Сельта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Сельта - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.03.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Сельта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Перед перерывом на окно сборных в Испании состоятся матчи 28-го тура Ла Лиги. В одном из них "Сельта" на своем поле примет "Реал".

Поединок состоится в субботу, 20 марта, в 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча "Сельта" - "Реал" - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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