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Пике: Суперлига разрушит мир футбола

Испания
(2 голосов)

Жерар не в восторге от этой идеи

Пике: Суперлига разрушит мир футбола

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о Суперлиге.

"Если вы пообщаетесь со специалистами, то они скажут вам, что нынешнее состояние рынка не даст перейти от 3,5 млрд евро, которые сейчас дает Лига чемпионов, к 10 млрд евро дохода, которые обещает Суперлига. Цифры не сходятся.

Если у Суперлиги начнутся потери, то инвесторы заставят клубы играть по средам и субботам. И через год рынок сократился бы только до этих топ-клубов. Если к Суперлиге перейдут доходы, которые получают Ла Лига, АПЛ и Серия А, то тогда с цифрами все в порядке. Но это разрушит мир футбола. Это может стать концом для нынешней экосистемы.

Мы должны найти способ сосуществования для больших и маленьких клубов. Это простой и чистый капитализм. Нужно заняться поиском новых формул и прийти к балансу", – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

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В статье: Барселона Суперлига Жерар Пике
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.04.2021 в 17:27
Лапорті це розкажи, щоб він за вболівальниками не ховався
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