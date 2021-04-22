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Пике: Суперлига разрушит мир футбола
Жерар не в восторге от этой идеи
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о Суперлиге.
"Если вы пообщаетесь со специалистами, то они скажут вам, что нынешнее состояние рынка не даст перейти от 3,5 млрд евро, которые сейчас дает Лига чемпионов, к 10 млрд евро дохода, которые обещает Суперлига. Цифры не сходятся.
Если у Суперлиги начнутся потери, то инвесторы заставят клубы играть по средам и субботам. И через год рынок сократился бы только до этих топ-клубов. Если к Суперлиге перейдут доходы, которые получают Ла Лига, АПЛ и Серия А, то тогда с цифрами все в порядке. Но это разрушит мир футбола. Это может стать концом для нынешней экосистемы.
Мы должны найти способ сосуществования для больших и маленьких клубов. Это простой и чистый капитализм. Нужно заняться поиском новых формул и прийти к балансу", – приводит слова Пике Mundo Deportivo.
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