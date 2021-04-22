Победа имени Бензема. Кадис - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" за 10 минут сломил сопротивление "Кадиса", забив ему три безответных мяча. Героем поединка стал Карим Бензема, на счету которого дубль и голевая передача на Одриосолу. Теперь у француза больше ассистов за Мадрид, чем у самого Криштиану - 88 против 87.

Отмечаем, что победа в Кадисе вывела "Сливочных" на первое место в таблице как минимум до сегодняшнего вечера, когда свой матч сыграет "Атлетико".

"Кадис" - "Реал" - 0:3

Голы: Бензема, 30 (с пенальти), 40, Одриосола, 33