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Победа имени Бензема. Кадис - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" возглавили таблицу
Фото: realmadrid.com/ автор: Antonio Villalba
"Реал" за 10 минут сломил сопротивление "Кадиса", забив ему три безответных мяча. Героем поединка стал Карим Бензема, на счету которого дубль и голевая передача на Одриосолу. Теперь у француза больше ассистов за Мадрид, чем у самого Криштиану - 88 против 87.
Отмечаем, что победа в Кадисе вывела "Сливочных" на первое место в таблице как минимум до сегодняшнего вечера, когда свой матч сыграет "Атлетико".
"Кадис" - "Реал" - 0:3
Голы: Бензема, 30 (с пенальти), 40, Одриосола, 33
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