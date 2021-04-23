Примера. Барселона - Хетафе 5:2. Обмен автоголами и гениальный Месси

Два гола "Хетафе" - это диагноз защите "Барселоны". За 95 минут гости ни разу не пробили в створ ворот с игры, но Ленгле с Араужо все равно умудрились подарить матчу интригу.

Француз шокировал со старта: на 6-й минуте заработал желтую, а на 12-й срезал мяч в свои ворота. Куману пришлось менять его в перерыве от греха подальше.

Хорошо, что у "Барсы" все еще есть Лео Месси, а то дело могло закончиться по-всякому. Капитан каталонцев на 8-й минуте открыл счет, реализовав выход на ворота после паса из глубины, а в середине первого тайма оформил дубль, добив мяч в сетку после собственного удара в штангу.

▪️ Two goals and assist against Getafe

▪️ 12 straight league campaigns with 25 goals



Messi was doing his thing again in La Liga pic.twitter.com/GrZbrF42S4 — B/R Football (@brfootball) April 22, 2021

Вдобавок Лео бесподобно пробил издали в перекладину, и разогнал так много опасных атак, что перепуганные гости забили себе сами - Шакла поймал на противоходе Сорию.

То, что "Хетафе" вернулся в игру во втором тайме - целиком и полностью "заслуга" Араухо, который в безобидной ситуации наступил на ногу Уналу в штрафной. Пенальти сам Энес и реализовал, установив на табло скользкий счет 3:2. Но, в отличие от Ленгле, Араухо свою ошибку хотя бы исправил, забив с углового - конечно, с паса Месси.

Ну а уже в добавленное время заработал и реализовал пенальти Гризманн. Месси еще был на поле, но право пробить 11-метровый отдал французу.

Griezmann thanking Messi for awarding him the penalty when he could've scored a hattrick pic.twitter.com/xU2TyatBqm — TM (@TotalLeoMessi) April 22, 2021

В общем, яркая получилась игра - с ошибками, голами и даже капелькой интриги. Болельщики такое любят. В таблице "Барса" благодаря победе вернулась на 3-е место с 68 очками и матчем в запасе. Касательно "Хетафе", то он 15-й с 31 очком.

31-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 5:2

Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28 (автогол), Араухо, 87, Гризманн, 90+2 (с пенальти) - Ленгле, 12 (автогол), Унал, 69 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Юмтити, 75), Пике (Араухо, 46), Ленгле (Мориба, 46) - Серхи Роберто (Тринкау, 64), де Йонг, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Гризманн

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Шакла, Кукурелья (Коффи, 46) - Аленья (Абдулай, 46), Чема (Миранда, 76), Максимович (Арамбарри, 46) - Иглесиас, Анхель (Унал, 63), Кубо

Предупреждения: Ленгле, 6, Араухо, 68