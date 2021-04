Примера. Барселона - Хетафе 5:2. Обмен автоголами и гениальный Месси

Два гола "Хетафе" - это диагноз защите "Барселоны". За 95 минут гости ни разу не пробили в створ ворот с игры, но Ленгле с Араужо все равно умудрились подарить матчу интригу.

Француз шокировал со старта: на 6-й минуте заработал желтую, а на 12-й срезал мяч в свои ворота. Куману пришлось менять его в перерыве от греха подальше.

Хорошо, что у "Барсы" все еще есть Лео Месси, а то дело могло закончиться по-всякому. Капитан каталонцев на 8-й минуте открыл счет, реализовав выход на ворота после паса из глубины, а в середине первого тайма оформил дубль, добив мяч в сетку после собственного удара в штангу.

▪️ Two goals and assist against Getafe

▪️ 12 straight league campaigns with 25 goals



Messi was doing his thing again in La Liga pic.twitter.com/GrZbrF42S4