Примера. Реал Мадрид - Бетис 0:0. Второй провал чемпиона за неделю

Помните, как "Реал" рассматривался главным фаворитом на титул после победы в Класико? Так вот, это уже история. Две сухие ничьи за неделю перевернули ситуацию с ног на голову.

Что немаловажно - и в Хетафе, и сегодня на "Ди Стефано" "Сливочные" были худшей командой на поле. Подопечные Зинедина Зидана не угрожали воротам, их позиционные атаки не несли в себе угрозы, а защита при нестандартных действиях соперника рассыпалась. Тревожный звоночек перед полуфиналом ЛЧ с "Челси".

Безусловно, на команды повлияла погода. Казалось, будто матч проходит не в Мадриде, а "холодным дождливым вечером в Стоке". Из-за ливня комбинировать было сложно, а штурмовать позиционную оборону - и подавно.

В первом тайме ни те, ни другие не создали вообще ничего. Формально опасным можно считать лишь удар Бензема издали, но там Браво просто не имел права пропускать.

Веселее пошло после перерыва. Первым взорвал игру Родриго ударом в перекладину с острого угла. "Бетис" ответил на это сразу тремя шансами: Лайнес после быстрого прорыва не попал в ворота; Гвидо Родригес обыграл троих, но слабенько покатил на Куртуа; Иглесиас же обязан был забивать после идеального паса Каналеса, но сплоховал и дал себя обокрасть.

"Реал" попытался перехватить инициативу под занавес игры, но ни выход Винисиуса, ни перевод Марсело в атаку толком ничего не дали - ну, может, лишь безадресных навесов стало больше. Очевидно, что "Сливочным" не хватает Тони Крооса, но еще больше им нужны идеи против насыщенной обороны. Кажется, прямо сейчас у Зидана их нет.

