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Примера. Реал Мадрид - Бетис 0:0. Второй провал чемпиона за неделю

Испания
(1 голосов)

Титул ускользает от команды Зидана

Примера. Реал Мадрид - Бетис 0:0. Второй провал чемпиона за неделю

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Помните, как "Реал" рассматривался главным фаворитом на титул после победы в Класико? Так вот, это уже история. Две сухие ничьи за неделю перевернули ситуацию с ног на голову.

Что немаловажно - и в Хетафе, и сегодня на "Ди Стефано" "Сливочные" были худшей командой на поле. Подопечные Зинедина Зидана не угрожали воротам, их позиционные атаки не несли в себе угрозы, а защита при нестандартных действиях соперника рассыпалась. Тревожный звоночек перед полуфиналом ЛЧ с "Челси".

Безусловно, на команды повлияла погода. Казалось, будто матч проходит не в Мадриде, а "холодным дождливым вечером в Стоке". Из-за ливня комбинировать было сложно, а штурмовать позиционную оборону - и подавно.

В первом тайме ни те, ни другие не создали вообще ничего. Формально опасным можно считать лишь удар Бензема издали, но там Браво просто не имел права пропускать.

Веселее пошло после перерыва. Первым взорвал игру Родриго ударом в перекладину с острого угла. "Бетис" ответил на это сразу тремя шансами: Лайнес после быстрого прорыва не попал в ворота; Гвидо Родригес обыграл троих, но слабенько покатил на Куртуа; Иглесиас же обязан был забивать после идеального паса Каналеса, но сплоховал и дал себя обокрасть.

"Реал" попытался перехватить инициативу под занавес игры, но ни выход Винисиуса, ни перевод Марсело в атаку толком ничего не дали - ну, может, лишь безадресных навесов стало больше. Очевидно, что "Сливочным" не хватает Тони Крооса, но еще больше им нужны идеи против насыщенной обороны. Кажется, прямо сейчас у Зидана их нет.

В таблице Примеры "Сливочные" пока остаются вторыми с 71 очком, но "Барса" по пропущенным матчам их опережает, да и "Атлетико", если завтра победит, уйдет в отрыв. Что касается "Бетиса", то он 6-й с 50 баллами и неплохими шансам сыграть в ЛЕ в следующем сезоне.

32-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Бетис" - 0:0

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Одриосола, 68), Варан, Эдер Милитао, Начо - Модрич (Бланко, 77), Каземиро, Иско (Марсело, 68) - Асенсио (Азар, 77), Бензема, Родриго (Винисиус, 59)

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Карвалью, 88) - Лайнес (Хуанми, 80), Каналес, Хоакин (Руибаль, 59) - Иглесиас (Морон, 80)

Предупреждения: Иско, 35 - Браво, 90+2, Морон, 90+2

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (13)
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MES QUE UN CLUB
25.04.2021 в 00:43
Хороший результат, хотя хотелось большего от Реала, который зелёный. Теперь надо, чтобы завтра, выбитые Барсой матрасы, сделали тоже с матрасами из Мадрида.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 00:03
Ожидали играть с топами, а приходится пинать мяч против фиг зна кого и за смешные деньги. Где мотивацию взять? Вижу в ничье явный протест и борьбу против корупции и продажничества УЕФА в целом и Чифирина в частности.
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 00:11
Ну да, ты прав. По игрокам Реала было видно, как им было в западло играть с каким-то там зачуханным Бетисом. А вот с Челси другое дело.. там побегут, аки олени быстроногие..
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.04.2021 в 00:26
Да никто никуда не побежит. Тут состав рыгает, одни только после травмы, другие мяч увидели впервые за пол года, третьи скоро отправятся в лазарет, потому что отдыха не видят два года. Все уже, приплыл Зидан. И скорее всего с Челси ничего хорошего не будет.
0
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
25.04.2021 в 00:03
Какой хороший результат. Реалисты не расстраивайтесь, 4 -е место очень не плохо для Мадрида, в ЛЧ будут играть
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+4
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
24.04.2021 в 23:59
Скинув темп Реал... Економить сили перед Челсі чи видохся на фінішній прямій сезону?
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 00:04
Думаешь Зидан сделал ставку на СВОЮ ЛЧ? Ведь чемпионат без помощи судей выиграть гораздо сложнее. А сегодня судьи не помогали... Хотя пеналь могли дать за руку. Но судья оказался не лаосом...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 00:04
нужно рвать жилы там, где больше платят..
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0
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2021 в 00:20
Хочеш сказати, що забили болт на ЛЛ і зробили ставку на ЛЧ? Чи взагалі обідились на всіх, що їм СЛ забракували?
+1
0
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MES QUE UN CLUB
25.04.2021 в 00:44
Специально они ничего не скидывали, а играют как могут.
0
0
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Loader (Днепр)
24.04.2021 в 23:57
Огурцом по.. нам же на кубок пох.))
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.04.2021 в 23:56
Для Реала это уже не уровень, они же супер.
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
24.04.2021 в 23:56
Кто, если не Бетис! Молодцы огурцы!
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+2
-1


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