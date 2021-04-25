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Соль забил 10-й гол в футболке Тенерифе в сезоне

Испания
(3 голосов)

Фран поразил ворота "Кастельона"

Соль забил 10-й гол в футболке Тенерифе в сезоне

Новина українською

В матче 36-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" принимает "Кастельон".

Счет в поединке открыл арендованный у киевского "Динамо" форвард хозяев поля Фран Соль - 29-летний нападающий поразил ворота соперника на 41-й минуте встречи.

В текущем сезоне во всех турнирах Соль принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Напомним, арендное соглашение между украинским и испанским клубами по Франу действует до конца нынешней кампании.

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В статье: Тенерифе (Испания) Кастельон Фран Соль
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