Соль забил 10-й гол в футболке Тенерифе в сезоне

В матче 36-го тура испанской Сегунды "Тенерифе" принимает "Кастельон".

Счет в поединке открыл арендованный у киевского "Динамо" форвард хозяев поля Фран Соль - 29-летний нападающий поразил ворота соперника на 41-й минуте встречи.

В текущем сезоне во всех турнирах Соль принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Напомним, арендное соглашение между украинским и испанским клубами по Франу действует до конца нынешней кампании.