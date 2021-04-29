Атлетико рвался к чемпионству, но забуксовал. За последние четверть века лишь 3 команды отнимали чемпионский титул у Барсы и Реала

Зимой "Атлетико" опережал вторую команду национального чемпионата на 10 очков. Сейчас "Реал" и "Барса" сократили отставание до двух пунктов, при этом у каталонцев еще матч в запасе.

Самое время вспомнить все случаи за последние четверть века, когда чемпионами страны становились не два вечных гегемона.

1995/96: "Атлетико"

Тренер: Радомир Антич

Пять главных звезд: ПЛЗ Милинко Пантич, ПЛЗ Диего Симеоне, НАП Любо Пенев, ПЛЗ Хоселу Каминеро, НАП Кико Нарваес

Показатели в чемпионате: +26, =9, -7, 75:32

Отрыв от 2 места: 4 очка ("Валенсия")

Радомир Антич, заступив на самый опасный пост тогдашней Примеры – место тренера мадридского "Атлетико", откуда одиозный президент Хесус Хиль увольнял специалистов пачками, - первым делом попросил купить ему полузащитника Милинко Пантича из, стыдно сказать, греческого "Паниониса". Хесус Хиль долго бушевал и говорил о том, что не знает ни такого игрока, ни такого клуба, но в конце концов все-таки сдался под напором нового наставника.

В результате Милинко Пантич получил десятый номер и стал самой главной звездой чемпионского "Атлетико". Креативить ему помогал Хосе Луис Каминеро, а в атаке действовали два ударных (рост обоих – под 190, косая сажень в плечах) форварда – Любо Пенев и Кико Нарваес, на двоих наколотившие в Примере 27 мячей.

Следует отметить и надежность обороны "Атлети": команда пропустила меньше всего голов в чемпионате (32 в 42 матчах), голкипер Хосе Франсиско Молина забрал "Трофео Самора", а четверка главных оборонцев в лице Дельфи Хели, Санти, Роберто Солособаля и Тони Муньоса действовала максимально слаженно.

Чемпионская мозаика была бы неполной без опорного полузащитника Диего Симеоне, которого в Лиге ненавидели везде, кроме стадиона "Висенте Кальдерон": аргентинец забил в чемпионате 12 мячей и славился как выдающийся мастер подковерной борьбы. Он хватал соперников за волосы, бил в пах, и вообще, не стеснялся, как только арбитр смотрел в другую сторону.

1999/00: "Депортиво"

Тренер: Хавьер Ирурета

Пять главных звезд: ПЛЗ Джалминья, НАП Рой Макай, ПЛЗ Мауро Силва, ПЛЗ Донато, ПЛЗ Флавио Консейсао

Показатели в чемпионате: +21, =6, -11, 66:44

Отрыв от 2 места: 5 очков ("Барселона")

Мистический двухтысячный год, как и полагается, принес странные результаты: в Сегунду вылетели "Атлетико", "Бетис" и "Севилья", а чемпионом стала команда, проигравшая 11 матчей. Это, впрочем, нисколько не умаляет заслуг "СуперДепора": в том, что "Барселону" Луи ван Гала и "Реал" Джона Тошака и Висенте дель Боске постоянно штормило виноваты только они сами.

"Депортиво" тоже шел неровно – например, зимой команда выдала серию из 7 поражений в 9 матчах (во всех соревнованиях), но конкуренты спотыкались куда чаще.

Хабо Ирурета построил выдающуюся и крайне креативную линию полузащиты, состоящую из четырех бразильцев, а в атаке неистовствовал нидерландский форвард Рой Макай, забивший 22 гола. Он проведет в Ла-Корунье 4 сезона, после чего отправится в мюнхенскую "Баварию".

Самое интересное – в составе "Депортиво" не было действительно больших звезд (в ту пору в этом качестве выступал только Макай и близко подобравшийся к данному статусу Джалминья), но все равно приз победителя Примеры в первый и пока в последний раз отправился на стадион "Риасор".

2001/02: "Валенсия"

Тренер: Рафаэль Бенитес

Пять главных звезд: ВР Сантьяго Канисарес, ЗЩ Роберто Айяла, ПЛЗ Давид Альбельда, ПЛЗ Франсиско Руфете, ПЛЗ Мигель Анхель Ангуло

Показатели в чемпионате: +21, =12, -5, 51:27

Отрыв от 2 места: 7 очков ("Депортиво")

В 2001-ом году Рафаэль Бенитес вывел в испанскую "вышку" "Тенерифе" и получил неожиданное приглашение от "Валенсии", искавшую нового наставника вместо отправившегося в "Интер" Эктора Купера. На "Месталье" новоявленный "мистер" выстроил ультраоборонительную систему игры: большинство матчей "Валенсия" заканчивала со счетом 1:0 (10 таких побед в сезоне), ударный форвард Сальва Бальеста, которого от линии полузащиты отсекала пропасть свободного пространства, отличился в национальном чемпионате только 5 раз, а главным бомбардиром "Лос Чес" в турнире стал полузащитник Рубен Бараха, лишь 15 раз начинавший матчи в "старте".

32-летний голкипер Сантьяго Канисарес получил "Трофео Самора", а линию обороны (Курро Торрес, Пау Пельегрино, Роберто Айяла, Амедео Карбони) испанская пресса называла эталонной. В команде уже был Пабло Аймар, но главными звездами в линии полузащиты все равно считались Альбельда, Руфете и Ангуло.

Болельщики других команд иногда отмечали, что игра "Валенсии" слишком скучна, но саппортерам клуба Рафы Бенитеса было абсолютно наплевать на любую критику: они ждали чемпионства 31 год.

2003/04: "Валенсия"

Тренер: Рафаэль Бенитес

Пять главных звезд: ВР Сантьяго Канисарес, ПЛЗ Миста, ПЛЗ Висенте, ПЛЗ Рубен Бараха, ЗЩ Роберто Айяла

Показатели в чемпионате: +23, =8, -7, 71:27

Отрыв от 2 места: 5 очков ("Барселона")

Через два года "Валенсия" снова выдала чемпионский сезон.

Оборонительные редуты практически не поменялись (включая присутствие 34-летнего Сантьяго Канисареса, снова взявшего "Трофео Самора" и 38-летнего Амедео Карбони), разве что Карлос Марчена выходил в стартовом составе чаще, чем Мау Пельегрино.

При этом уровень атакующей игры, равно, как и количество голов, забиваемых командой, существенно выросло – в первую очередь благодаря тому, что атакующие полузащитники Миста и Висенте провели лучший сезон в своей жизни: первый забил 19 голов, второй 12, при этом оба направо и налево раздавали ассисты.

До кучи "Валенсия" взяла еще и Кубок УЕФА, переиграв в финале "Марсель".

Именно после этого сезона Рафаэль Бенитес отправился в "Ливерпуль".

2013/14: "Атлетико"

Тренер: Диего Симеоне

Пять главных звезд: НАП Диего Коста, ЗЩ Диего Годин, ВР Тибо Куртуа, ПЛЗ Коке, НАП Давид Вилья

Показатели в чемпионате: +28, =6, -4, 77:26

Отрыв от 2 места: 3 очка ("Барселона")

Перед последним туром "Барсу" и "Атлетико" разделяло три очка и командам предстоял очный поединок на "Камп Ноу". В Мадриде претенденты на чемпионский титул отыграли по нулям, поэтому в случае победы "Барса" становилась чемпионом. Тата Мартино оставил в запасе Неймара, который выйдет на поле только во втором тайме, хозяева открыли счет благодаря голу Алексиса Санчеса (это тот самый сезон, когда Месси сказал чилийскому форварду: "Не могу поверить, что за тебя столько заплатили!"), но сразу после перерыва "Атлети" отыгрался усилиями Година.

Конечно, потом гости "сушились", но сумели-таки выдюжить результат, который их абсолютно устраивал: после ничьи со счетом 1:1 "Атлетико" праздновал чемпионство.

Первое за 18 лет.

Какие матчи остались претендентам на испанское золото в нынешнем сезоне?

"Атлетико" (1 место, 73 очка, 60:22, 33 игры)

01.05 "Эльче" (Г)

08.05 "Барселона" (Г)

12.05 "Реал Сосьедад" (Д)

16.05 "Осасуна" (Д)

23.05 "Вальядолид" (Г)

"Реал" (2 место, 71 очко, 56:24, 33 игры)

01.05 "Осасуна" (Д)

09.05 "Севилья" (Д)

12.05 "Гранада" (Г)

16.05 "Атлетик" (Г)

23.05 "Вильярреал" (Д)

"Барселона" (3 место, 71 очко, 76:29, 32 игры)

29.04 "Гранада" (Д)

02.05 "Валенсия" (Г)

08.05 "Атлетико" (Д)

12.05 "Леванте" (Г)

16.05 "Сельта" (Д)

23.05 "Эйбар" (Г)

"Севилья" (4 место, 70 очков, 49:26, 33 игры)