Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера

Пресс-служба "Валенсии" официально объявила об увольнении Хави Грасии с поста тренера первой команды "Лос Чес". Клуб благодарит специалиста за работу и желает успехов в дальнейшем.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес. Напомним, вчера, 2 мая, "Валенсия" уступила "Барселоне" (2:3). Сейчас коллектив занимает 14-ю позицию в рейтинговом зачете (36 очков).

Грасия возглавил "Лос Чес" в июле 2020 года. Ранее Хави работал в "Олимпиакосе", "Альмерии", "Осасуне", "Малаге" и "Уотфорде".