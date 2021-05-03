  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера

Испания
(2 голосов)

Будут искать нового наставника

Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера

Valencia

Новина українською

Пресс-служба "Валенсии" официально объявила об увольнении Хави Грасии с поста тренера первой команды "Лос Чес". Клуб благодарит специалиста за работу и желает успехов в дальнейшем.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес. Напомним, вчера, 2 мая, "Валенсия" уступила "Барселоне" (2:3). Сейчас коллектив занимает 14-ю позицию в рейтинговом зачете (36 очков).

Грасия возглавил "Лос Чес" в июле 2020 года. Ранее Хави работал в "Олимпиакосе", "Альмерии", "Осасуне", "Малаге" и "Уотфорде".

Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Хави Грасия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Valencia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
03.05.2021 в 13:40
Валенсия стала чем-то на подобие. Мариуполя. Бодается за бабло против РМ и ФКБ. А в остальном- полный отстой.
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.05.2021 в 13:19
Преза надо уволить, а не тренера. и выслать домой, в Азию.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...