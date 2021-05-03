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Поражение Барселоне стало последней каплей – Валенсия уволила главного тренера
Будут искать нового наставника
Valencia
Пресс-служба "Валенсии" официально объявила об увольнении Хави Грасии с поста тренера первой команды "Лос Чес". Клуб благодарит специалиста за работу и желает успехов в дальнейшем.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес. Напомним, вчера, 2 мая, "Валенсия" уступила "Барселоне" (2:3). Сейчас коллектив занимает 14-ю позицию в рейтинговом зачете (36 очков).
Грасия возглавил "Лос Чес" в июле 2020 года. Ранее Хави работал в "Олимпиакосе", "Альмерии", "Осасуне", "Малаге" и "Уотфорде".
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