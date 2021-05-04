  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона предложила контракт Месси до 2023 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона предложила контракт Месси до 2023 года

Испания
(1 голосов)

Скорее всего, переговоры завершатся успешно

Барселона предложила контракт Месси до 2023 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" стала ближе к продлению контракта с нападающим Лионелем Месси, истекающего этим летом, пишет итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

Клуб предложил 33-летнему капитану команды контракт до 2023 года. "Барселона" уверена в завершении сделки в ближайшее время.

Ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта провёл встречу с отцом футболиста Хорхе Месси, в ходе которой стороны выразили желание продолжить сотрудничество.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...