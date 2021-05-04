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Барселона предложила контракт Месси до 2023 года
Скорее всего, переговоры завершатся успешно
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" стала ближе к продлению контракта с нападающим Лионелем Месси, истекающего этим летом, пишет итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
Клуб предложил 33-летнему капитану команды контракт до 2023 года. "Барселона" уверена в завершении сделки в ближайшее время.
Ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта провёл встречу с отцом футболиста Хорхе Месси, в ходе которой стороны выразили желание продолжить сотрудничество.
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