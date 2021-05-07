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Почему Зинедин Зидан хочет уйти из Реала. Мнение игроков
Руководство все же хочет его удержать
У игроков мадридского "Реала" складывается ощущение, что главный тренер Зинедин Зидан не будет руководить командой в следующем сезоне.
Футболисты считают, что 48-летний француз готов покинуть свой пост, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2022 года, сообщает Goal.com.
В раздевалке есть ощущение, что Зидан устал сталкиваться с событиями, которые ему неподконтрольны - травмами, календарем и критикой. Ситуация достигла апогея после вылета из Лиги чемпионов от "Челси", настроение Зидана продолжает ухудшаться.
Зидан не может рассчитывать на поддержку некоторых из своих игроков, например, Марсело и Иско. Они недовольны своими ролями.
Зидану также надоел распорядок дня, которого он придерживается более 12 месяцев. Ему нравится проводить тренировки, но антикоронавирусни протоколы влияют на настроение - теперь тренер вынужден принимать душ дома и заниматься подготовительной работой вдали от игроков.
Руководство мадридского "Реала" надеется, что Зидана получится убедить отработать контракт до конца. Но совет директоров мадридского клуба будет уважать любое решение француза.
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