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Почему Зинедин Зидан хочет уйти из Реала. Мнение игроков

Испания
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Руководство все же хочет его удержать

Почему Зинедин Зидан хочет уйти из Реала. Мнение игроков

Новина українською

У игроков мадридского "Реала" складывается ощущение, что главный тренер Зинедин Зидан не будет руководить командой в следующем сезоне.

Футболисты считают, что 48-летний француз готов покинуть свой пост, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2022 года, сообщает Goal.com.

В раздевалке есть ощущение, что Зидан устал сталкиваться с событиями, которые ему неподконтрольны - травмами, календарем и критикой. Ситуация достигла апогея после вылета из Лиги чемпионов от "Челси", настроение Зидана продолжает ухудшаться.

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Зидан не может рассчитывать на поддержку некоторых из своих игроков, например, Марсело и Иско. Они недовольны своими ролями.

Зидану также надоел распорядок дня, которого он придерживается более 12 месяцев. Ему нравится проводить тренировки, но антикоронавирусни протоколы влияют на настроение - теперь тренер вынужден принимать душ дома и заниматься подготовительной работой вдали от игроков.

Руководство мадридского "Реала" надеется, что Зидана получится убедить отработать контракт до конца. Но совет директоров мадридского клуба будет уважать любое решение француза.

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В статье: Зинедин Зидан Марсело Иско Реал (Мадрид)
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