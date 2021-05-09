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Морено повторил рекорд Форлана по голах за Вильярреал в Ла Лиге

Испания
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Столько же забитых мячей и у Росси

Морено повторил рекорд Форлана по голах за Вильярреал в Ла Лиге

Фото: Football Trigger

Новина українською

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома проиграл "Сельте" со счетом 2:4.

Второй мяч "желтой субмарины" в этом поединке записал на свой счет форвард Жерар Морено - испанский нападающий реализовал пенальти в концовке встречи, на 87-й минуте.

Этот забитый мяч стал 54-м для 29-летнего игрока в рамках Ла Лиги. Таким образом, Морено повторил рекорд клуба по количеству голов в рамках национального первенства Испании. По 54 мяча за "Вильярреал" в чемпионате также забивали итальянец Диего Форлан (106 матчей) и уругваец Джузеппе Росси (136 поединков).

В текущем сезоне во всех турнирах Жерар принял участие в 41 матче, забил 26 мячей и оформил 9 ассистов.

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В статье: Диего Форлан Джузеппе Росси Сельта (Виго) Вильярреал Жерар Морено
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Источник:
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