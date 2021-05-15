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Рауль может возглавить Реал
Это может произойти в случае ухода Зидана
Фото: JuniperSports/автор невідомий
Главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" Рауль Гонсалес Бланко может вскоре возглавить главную команду "Реала".
43-летний специалист является главным кандидатом на пост тренера "сливочных", если коуч команды Зинедин Зидан решит уйти в отставку.
Боссы "Реала" рассматривают и других кандидатов, однако кандидатура Рауля является оптимальной и устраивает практически всех в клубе.
Тренер в прошлом играл за мадридцев с 1994-го по 2010 год. На его счету 741 матч, 324 гола и 112 ассистов.
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