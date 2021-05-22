Атлетико Мадрид - чемпион Испании-2021

Свершилось! "Атлетико" - новый чемпион Испании. С 2014 года "Матрасникам" не покорялся трофей Примеры, но синхронные кризисы "Реала" и "Барсы" сделали свое дело.

Сегодняшний матч, как и вся концовка, не дался "Матрасникам" легко. Команда Диего Симеоне в первом тайме выглядела бледной тенью самой себя, не создав ничего, кроме пары ударов после угловых. Кажется, мадридцы просто перегорели.

В то же время "Вальядолид" играл собранно, не давал гостям связать воедино 3-4 паса, и вскоре вышел вперед в контратаке - Плано убежал от центра поля и пробил мимо Облака.

Могли хозяева претендовать даже на второй гол, однако на сей раз вратарь "Атлетико" уже здорово отреагировал на выстрел Вайсманна головой. В тот момент сенсация была на расстоянии считанных сантиметров. Но Шон не забил - и после перерыва "Атлетико" понемногу пришел в себя.

Красивых комбинаций не было, да, но опасно стрелял головой Хименес, а на 57-й минуте близкий к гениальности проход с ударом удался Корреа. Его тычок с носка из-за пределов штрафной - настоящее украшение финального тура.

Этот мяч не только стабилизировал положение "Матрасников", но и лишил "Вальядолид" шансов на сохранение прописки, и хозяева занервничали. А где нервы - там ошибки, и на 67-й минуте защитники обрезались, вывели на ворота Суареса, а Луис такое не прощает. Победа!

Учитывая 22 очка отрыва в середине сезона, титул "Атлетико более чем справедлив. "Матрасники" провели сезон стабильнее и просто качественнее своих конкурентов. Ну а "Вальядолид"… Он старался, но ему не хватило качества. Перезагрузка в Сегунде вполне может пойти проекту Роналдо на пользу.

38-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Плано, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67

"Вальядолид": Масип - Янко, Оливас, Эль-Ямик, Оласа - Плано, Роке Меса (Хота, 62), Феде, Вилья (Мичел, 62) - Вайсманн, Мараньяо (Серхи Гвардиола, 62)

"Атлетико": Облак - Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Ренан Лоди, 63) - Льоренте (Кондогбья, 79), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63) - Корреа, Суарес, Карраско

Предупреждения: Мараньяо, 55, Эль-Ямик, 70, Мичел, 74, Феде, 78 - Жоау Феликс, 78