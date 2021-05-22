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Атлетико Мадрид - чемпион Испании-2021

Испания
(2 голосов)

А "Вальядолид" покидает Примеру

Атлетико Мадрид - чемпион Испании-2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Свершилось! "Атлетико" - новый чемпион Испании. С 2014 года "Матрасникам" не покорялся трофей Примеры, но синхронные кризисы "Реала" и "Барсы" сделали свое дело.

Сегодняшний матч, как и вся концовка, не дался "Матрасникам" легко. Команда Диего Симеоне в первом тайме выглядела бледной тенью самой себя, не создав ничего, кроме пары ударов после угловых. Кажется, мадридцы просто перегорели.

В то же время "Вальядолид" играл собранно, не давал гостям связать воедино 3-4 паса, и вскоре вышел вперед в контратаке - Плано убежал от центра поля и пробил мимо Облака.

Могли хозяева претендовать даже на второй гол, однако на сей раз вратарь "Атлетико" уже здорово отреагировал на выстрел Вайсманна головой. В тот момент сенсация была на расстоянии считанных сантиметров. Но Шон не забил - и после перерыва "Атлетико" понемногу пришел в себя.

Красивых комбинаций не было, да, но опасно стрелял головой Хименес, а на 57-й минуте близкий к гениальности проход с ударом удался Корреа. Его тычок с носка из-за пределов штрафной - настоящее украшение финального тура.

Этот мяч не только стабилизировал положение "Матрасников", но и лишил "Вальядолид" шансов на сохранение прописки, и хозяева занервничали. А где нервы - там ошибки, и на 67-й минуте защитники обрезались, вывели на ворота Суареса, а Луис такое не прощает. Победа!

Учитывая 22 очка отрыва в середине сезона, титул "Атлетико более чем справедлив. "Матрасники" провели сезон стабильнее и просто качественнее своих конкурентов. Ну а "Вальядолид"… Он старался, но ему не хватило качества. Перезагрузка в Сегунде вполне может пойти проекту Роналдо на пользу.

38-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Плано, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67

"Вальядолид": Масип - Янко, Оливас, Эль-Ямик, Оласа - Плано, Роке Меса (Хота, 62), Феде, Вилья (Мичел, 62) - Вайсманн, Мараньяо (Серхи Гвардиола, 62)

"Атлетико": Облак - Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Ренан Лоди, 63) - Льоренте (Кондогбья, 79), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63) - Корреа, Суарес, Карраско

Предупреждения: Мараньяо, 55, Эль-Ямик, 70, Мичел, 74, Феде, 78 - Жоау Феликс, 78

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вальядолид
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Комментарии (20)
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metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:07
Поздравляю полосатых. Лично мне было бы наиболее обидно, если бы Атлетико проиграл, а Реал проиграл тоже. А так всё справедливо. Все таки Ат.М был стабильнее. Золото и серебро в Мадриде. И слава Богу. Но с игрой надо что-то делать, и Реалу и прочим.
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
22.05.2021 в 21:07
Браво Банда Симеоне! Поздравляю! Суаресу отдельный респект!
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+4
0
Кот2021 (Николаев)
22.05.2021 в 21:04
Бартомеу, наверное, на ставках играет. Думаю он поставил на победу АМ в ЛЛ, а для того, чтобы его ставка сыграла лишил гипотетически титула Барсу уходом Суареса из Барсы, а также лишил титула РМ приходом его в АМ))). Шучу. На самом деле два последних матча для Луиса стали самыми, что ни есть эпичными. Очень рад за него! Всех, кто любит Ла Лигу: поздравляю с окончанием сезона, который, наверное, оказался самым интригующим с 2014-го года.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:02
Порадусюь за суареса. Человек доказал, что еще на многое способен.
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+5
-1
Buffyslayer96 (Sunnydail)
22.05.2021 в 21:02
Ну хоть не Реал и нам том спасибо. Поздравления Атлетико и Суаресу персонально. Барса forever
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+3
-2
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2021 в 21:01
Что-то есть такое в том, что именно Суарес поставил точку в сезоне. Сегодня вообще хороший день для Левандовски и Суареса: двух лучших девяток в мире на сегодня.
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:01
а почему дял Левандовски сегодня? Бавария же стала чемпионом раньше
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2021 в 21:04
Ну Левандовски побил 45-летний рекорд Мюллера, забив 41 гол.
+2
0
Кот2021 (Николаев)
22.05.2021 в 21:05
Виталий, 49-ти летний рекорд!
0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:06
аа ну разве что это. Хотя он в этом сезоне и так рекорд голов установил в Бунлдеслиге. 41 гол. Машина.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
22.05.2021 в 21:03
Жаль, но для Суареса это лебединая песня, имхо. Буду рад ошибиться в его отношении, т.к. очень мне нравится как игрок со времен Ливерпуля и Аякса.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 21:05
ну почему лебединая? пару сезонов, думаю,еще отбегает на таком же уровне. К тому же Реал и Барса в упадке и нет предпосылок что что-то изменится у них в следующем сезоне
0
0
Кот2021 (Николаев)
22.05.2021 в 21:07
Самый яркий матч Суареса - 1/4 финала на ЧМ 2010)))
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
22.05.2021 в 21:09
При всём уважении к заслугам эль Чоло и компании, вряд ли они это повторят дважды - кто-то из грандов всё равно возьмёт своё. Ну и сам Луис не молодеет, но сезон-два еще может провести на высоком уровне.
0
0
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scorpius (Ck)
22.05.2021 в 21:09
Кот2021
0
0
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meffi (Захід)
22.05.2021 в 20:59
Єееее! Вимучили!
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.05.2021 в 20:59
Суарес Куману ахаха
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2021 в 20:58
Ну наконец-то. Вымучили. И то матч изначально был валидольным. Эх, Атлетико, не по-чемпионски играл.
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+2
0
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scorpius (Ck)
22.05.2021 в 20:54
Поздравляю полосатую часть Мадрида и персонально Суареса
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2021 в 20:54
атп №21 таки удержал вымпел)))
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+1
-1


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