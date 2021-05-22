Реал Сосьедад и Бетис сыграют в следующем розыгрыше Лиги Европы

"Реал Сосьедад" в новом сезоне сыграет в Лиге Европы - таков главный итог поединка.

"Осасуне" от этого матча ничего не было нужно, но она уперлась и удерживала гостей далеко от своих ворот. Гости больше владели мячом, но их атакам недоставало глубины и, соответственно, остроты.

Лишь под занавес игры, когда баски навалились на ворота хозяев уже большим числом, "Осасуна" дрогнула. Решающий гол с близкого расстояния после стандарта забил ключевой игрок "Сосьедада" в этом сезоне Александр Исак, завершивший чемпионат с 17 голами в активе.

Интересно, что команда Иманола Альгуасиля так яростно атаковала в концовке, чтобы не оказаться на финише ниже "Вильярреала" и, таким образом, не выпасть из зоны ЛЕ. Баски просто не знали, что "Подводники" провалили концовку и уступили "Реалу" 1:2, а значит их месту ничего не угрожало.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Исак, 86

"Осасуна": Хуан Перес - Видаль, Унаи Гарсия (Рамальо, 54), Давид Гарсия, Ману Санчес - Роберто Торрес, Ойер, Торро (Монкайола, 46), Иньиго Перес (Хави Мартинес, 80), Барха (Хони, 80) - Гальего (Будимир, 68)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Субименди, Гевара - Порту (Янузай, 82), Давид Сильва (Карлос Фернандес, 74), Оярсабаль (Барренечеа, 82) - Исак (Роберто Лопес, 89)

Предупреждение: Гальего, 19

У "Бетиса" сегодня на кону было попадание в Лигу Европы, а "Сельта" могла разве что побить свой рекорд по количеству побед подряд в Примере. Сами понимаете, что важнее.

Отсюда и результат. Да, "Бетис" провалил начало матча, и пребывающие в прекрасной форме галисийцы повели в счете с разницей в два гола, однако они не были готовы отдать все ради победы, а севильцы - да. Второй тайм в исполнении команды Мануэля Пеллегрини - образец настроя и самопожертвования.

"Бетис" сыграл на своих сильных сторонах, главная из которых - стандарты. Набиль Фекир забил свой гол идеально вырезанным ударом со штрафного, а гол Виктора Руиса после углового - это вообще классика севильцев в этом сезоне.

Глупое удаление Тельо несколько усложнило задачу достоять до свистка, но игроки "Бетиса" справились и с ней тоже, и как вознаграждение - итоговое 6-е место в таблице, дающее право сыграть в ЛЕ. "Сельта" же завершила чемпионат 8-й.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Бетис" - 2:3

Голы: Аспас, 32 (с пенальти), Браис Мендес, 49 - Иглесиас, 53 (с пенальти), Фекир, 69, Виктор Руис, 73

"Сельта": Вильяр - Васкес (Габри, 86), Араухо, Карлос Домингес, Мартин - Бельтран (Баеса, 82) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 58) - Аспас, Мина

"Бетис": Браво - Эмерсон, Бартра, Виктор Руис, Миранда (Тельо, 46) - Гвидо Родригес, Гуардадо (Карвалью, 66) - Родри (Лайнес, 57), Фекир, Руибаль (Морено, 46) - Иглесиас (Морон, 82)

Предупреждения: Денис Суарес, 26, Карлос Домингес, 40, Нолито, 45, Аспас, 67, Солари, 90+2 - Виктор Руис, 18, Гуардадо, 48, Тельо, 75, Морено, 78, Браво, 89, Лайнес, 90

Удаление: Тельо, 76