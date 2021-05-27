  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос отреагировал на отставку Зидана
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос отреагировал на отставку Зидана

Испания
(1 голосов)

Серхио пожелал специалисту всего наилучшего

Рамос отреагировал на отставку Зидана

Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Новина українською

Защитник Серхио Рамос отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из "Реала".

"ЗЗ, один и единственный. Желаю всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьёй. Обнимаю, мистер. Спасибо", — написал Серхио Рамос в своём "инстаграме".

Напомним, мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив "Атлетико", а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
27.05.2021 в 17:51
Как трогательно, час уже плачу, утешиться не могу. Все сопливчики использовал
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...