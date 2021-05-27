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Рамос отреагировал на отставку Зидана
Серхио пожелал специалисту всего наилучшего
Фото: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani
Защитник Серхио Рамос отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из "Реала".
"ЗЗ, один и единственный. Желаю всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьёй. Обнимаю, мистер. Спасибо", — написал Серхио Рамос в своём "инстаграме".
Напомним, мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив "Атлетико", а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл "Челси".
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