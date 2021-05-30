Де Йонг: Надеюсь, Куман останется. В Барсе если нет чемпионства - начинается ворчание

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг поддержал главного тренера "блауграны" Рональда Кумана и выразил надежду, что голландский специалист продолжит работать в стане "сине-гранатовых".

"Много о чем пишут. Я не общался ни с людьми из клуба, ни с Куманом, так что я не в курсе, что происходит. Я слышу то же, что и вы.

Я не знаю, правда ли что Куман уйдет, не могу судить. Я могу сказать только, что у меня с Куманом хорошие отношения. Я считаю, что он хороший тренер. Надеюсь, что он останется.

"Барселона" – один из главных клубов мира, если нет чемпионства, сразу начинается ворчание. Так что в этом смысле новости о Кумане меня не удивляют", – рассказал голландский хавбек.