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Атлетико может подписать контракт с полузащитником Хетафе

Испания
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Марк Кукурелья может усилить левый фланг

Атлетико может подписать контракт с полузащитником Хетафе

Новина українською

Мадридский "Атлетико" нацелился на полузащитника "Хетафе" Марка Кукурелью, чтобы усилить команду в следующем сезоне, пишет Marca.

Главный тренер красно-белых Диего Симеоне хочет усилить левый фланг.

Стоимость трансфера может составить около € 15 млн, но есть вероятность, что в сделку войдут другие игроки. Каталонская клаусула составляет € 25 млн, и "Хетафе" должен будет заплатить 10% от суммы трансфера "Барселоне".

В сезоне-2020/2021 Кукурелья за синих забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи

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В статье: Атлетико (Мадрид) "Хетафе" Марк Кукурелла Сасета
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