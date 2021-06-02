Атлетико может подписать контракт с полузащитником Хетафе

Мадридский "Атлетико" нацелился на полузащитника "Хетафе" Марка Кукурелью, чтобы усилить команду в следующем сезоне, пишет Marca.

Главный тренер красно-белых Диего Симеоне хочет усилить левый фланг.

Стоимость трансфера может составить около € 15 млн, но есть вероятность, что в сделку войдут другие игроки. Каталонская клаусула составляет € 25 млн, и "Хетафе" должен будет заплатить 10% от суммы трансфера "Барселоне".

В сезоне-2020/2021 Кукурелья за синих забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи