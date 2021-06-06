Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселоне интересен Лапорт, каталонцы могут включить в сделку Серхи Роберто
"Сине-гранатовые" и "горожане" уже начали переговоры
Испанское издание Diario Sport сообщает, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Манчестер Сити" Эмерику Лапорту.
По информации источника, стороны уже вышли на контакт и обсуждают детали реализации трансфера. "Сине-гранатовые" рассматривают возможность включения в сделку универсального хавбека Серхи Роберто - полузащитник интересен "Ман Сити".
В прошлом клубном сезоне 27-летний Лапорт принял участие в 27 матчах и забил 2 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Diario Sport
Популярное сейчас
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Легионер Динамо заинтересовал Эйбар
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 13:01
Ответить
0
-1
ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
07.06.2021 в 07:53
Ответить
0
0
Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 10:42
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...