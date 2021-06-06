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Барселоне интересен Лапорт, каталонцы могут включить в сделку Серхи Роберто

Испания
(1 голосов)

"Сине-гранатовые" и "горожане" уже начали переговоры

Барселоне интересен Лапорт, каталонцы могут включить в сделку Серхи Роберто

Новина українською

Испанское издание Diario Sport сообщает, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Манчестер Сити" Эмерику Лапорту.

По информации источника, стороны уже вышли на контакт и обсуждают детали реализации трансфера. "Сине-гранатовые" рассматривают возможность включения в сделку универсального хавбека Серхи Роберто - полузащитник интересен "Ман Сити".

В прошлом клубном сезоне 27-летний Лапорт принял участие в 27 матчах и забил 2 гола.

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В статье: Барселона Эмерик Лапорт Манчестер Сити Серхи Роберто
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 13:01
Папа сынка хочет пристроить?
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0
-1
ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
07.06.2021 в 07:53
Зачем Лапорте Лапорта?
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 10:42
Ла портить.
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0
0


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