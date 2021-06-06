Барселоне интересен Лапорт, каталонцы могут включить в сделку Серхи Роберто

Испанское издание Diario Sport сообщает, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Манчестер Сити" Эмерику Лапорту.

По информации источника, стороны уже вышли на контакт и обсуждают детали реализации трансфера. "Сине-гранатовые" рассматривают возможность включения в сделку универсального хавбека Серхи Роберто - полузащитник интересен "Ман Сити".

В прошлом клубном сезоне 27-летний Лапорт принял участие в 27 матчах и забил 2 гола.