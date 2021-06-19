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Моуриньо: Азар - удивительный игрок, который ужасно тренируется

Испания
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Тренер раскритиковал Эдена

Моуриньо: Азар - удивительный игрок, который ужасно тренируется

Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен

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Наставник "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, что он думает о вингере "Реала" Эдене Азаре, которого он тренировал в "Челси":

"Правда об Эдене Азаре? Правда – то, что вы видите. Он удивительный игрок, который ужасно тренируется. Можно только представлять, кем бы он стал, если бы суперпрофессионально относился к тренировкам.

В то же время он замечательный парень, невероятно семейный человек, словно он не принадлежит к этому поколению игроков. Он очень тихий и всецело сфокусирован на семье, детях, родителях, ведет очень спокойную жизнь.

Но каждое утро он приходит на занятие и работает не слишком усердно. Когда он выходит на поле, вы видите не отражение того, как он работал на протяжении недели, а отражение его таланта. Удивительный игрок, и можно только воображать, если бы он был топ-профессионалом...

Когда он перешел в "Реал", я подумал: вау, этот парень будет в самом большом клубе мира, будет испытывать огромное давление необходимости всегда быть на вершине, он выиграет "Золотой мяч", потому что он удивительный.

Но в плане физики, кондиций, скорости он мог бы быть намного лучше как игрок, если бы должным образом тренировался. То, что вы видите, – это всего лишь талант, который привел его туда, где Эден оказался.

В "Реале" у него много травм. При мне в "Челси" их не было, может быть, одна, но незначительная. В Мадриде у него негативная динамика травм, и это, вероятно, повлияло на него.

Сейчас Эден вернулся в сборную Бельгии, вернулся на большую сцену. Видно, что у него хорошие отношения с Роберто Мартинесом, но пока Азар находится на скамейке запасных. Но он готов к прыжку, поэтому я верю, что Бельгия завершит чемпионат Европы с Эденом в стартовом составе и, вероятно, с его лучшей игрой", – сказал португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Азар
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Источник:
talkSPORT

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