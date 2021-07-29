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Дани Карвахаль продлил контракт с Реалом

Испания
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Защитник продолжит выступать за мадридский клуб

Дани Карвахаль продлил контракт с Реалом

Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль продлил контракт с мадридским клубом.

Новое соглашение игрока со "Сливочными" рассчитано до 30 июня 2025-го года.

Дани Карвахаль является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в рамках Ла Лиги и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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