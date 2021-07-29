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Дани Карвахаль продлил контракт с Реалом
Защитник продолжит выступать за мадридский клуб
Защитник
Новое соглашение игрока со "Сливочными" рассчитано до 30 июня 2025-го года.
Дани Карвахаль является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в рамках Ла Лиги и отдал 2 результативные передачи.
@DaniCarvajal92#Carvajal2025 pic.twitter.com/FLn75tsZl1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2021
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