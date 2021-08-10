  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси мог продолжить карьеру в Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси мог продолжить карьеру в Атлетико

Испания
(1 голосов)

В подписании игрока был заинтересован Диего Симеоне

Месси мог продолжить карьеру в Атлетико

Фото: daily sabah / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси мог перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом в своём "твиттере" пишет журналист Movistar Игнасио Мигелес.

"Теперь, когда Месси завершил подписание контракта с "ПСЖ", я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был "Атлетико". Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьёзно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло", — написал журналист в социальной сети.

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча" и "Золотой бутсы"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...