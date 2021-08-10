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Месси мог продолжить карьеру в Атлетико
В подписании игрока был заинтересован Диего Симеоне
Фото: daily sabah / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси мог перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом в своём "твиттере" пишет журналист Movistar Игнасио Мигелес.
"Теперь, когда Месси завершил подписание контракта с "ПСЖ", я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был "Атлетико". Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьёзно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло", — написал журналист в социальной сети.
Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча" и "Золотой бутсы"
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