Анчелотти: Барселона - это одна из лучших команд мира, и это не изменится без Месси

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал уход Лионеля Месси из "Барселоны":

"Я был удивлен его уходом, потому что Месси с детства был в "Барселоне". Хотя то, что футболисты меняют клубные цвета, меня не удивляет. С большим уважением отношусь к решению, которое приняли Месси и "Барселона".

Мы должны конкурировать с "Барселоной" - это одна из лучших команд мира, и это не изменится из-за того, есть ли Месси в их составе или нет. Нам нужно превзойти их", - сказал Анчелотти.