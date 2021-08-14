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Анчелотти: Барселона - это одна из лучших команд мира, и это не изменится без Месси
Цель - превзойти "блауграну"
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал уход Лионеля Месси из "Барселоны":
"Я был удивлен его уходом, потому что Месси с детства был в "Барселоне". Хотя то, что футболисты меняют клубные цвета, меня не удивляет. С большим уважением отношусь к решению, которое приняли Месси и "Барселона".
Мы должны конкурировать с "Барселоной" - это одна из лучших команд мира, и это не изменится из-за того, есть ли Месси в их составе или нет. Нам нужно превзойти их", - сказал Анчелотти.
Напомним, что Месси недавно покинул "Барселону" после 21 года в клубе.
Также отметим, что в противостояниях против "Реала" аргентинец отличился 26 голами и 14 ассистами. Добавим, что следующее "Эль-Классико" состоится 24-го октября - в 10 туре Ла Лиги.
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