Мадридский Атлетико предложил Фиорентине 75 млн за нападающего. Фиалки хотят удержать игрока

Мадридский "Атлетико" хочет усилить атакующую звено. "Матрасники" положили глаз на форварда "Фиорентины" Душана Влаховича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Атлетико" предложил 75 млн евро и уже заключил устную договоренность с футболистом. Препятствием для трансфера может стать сама "Фиорентина", которая не хочет продавать Душана. "Фиалки" сегодня будут пытаться убедить его остаться.

Напомним, что несколько дней назад "Тоттенхэм" тоже предложил 75 млн евро за Влаховича, а также контракт до 2026 года на сумму 25 млн евро.

Напомним, что летом 2018-го сербский форвард перешел из "Партизана" в "Фиорентину" за 2 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 40 млн евро по данным аналитического портала Transfermarkt. Контракт Влаховича с "фиалками" действителен до 2023-го года.