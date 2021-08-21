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Мадридский Атлетико предложил Фиорентине 75 млн за нападающего. Фиалки хотят удержать игрока

Испания
(1 голосов)

Даже такая сумма не убеждает итальянцев

Мадридский Атлетико предложил Фиорентине 75 млн за нападающего. Фиалки хотят удержать игрока

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мадридский "Атлетико" хочет усилить атакующую звено. "Матрасники" положили глаз на форварда "Фиорентины" Душана Влаховича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Атлетико" предложил 75 млн евро и уже заключил устную договоренность с футболистом. Препятствием для трансфера может стать сама "Фиорентина", которая не хочет продавать Душана. "Фиалки" сегодня будут пытаться убедить его остаться.

Напомним, что несколько дней назад "Тоттенхэм" тоже предложил 75 млн евро за Влаховича, а также контракт до 2026 года на сумму 25 млн евро.

Напомним, что летом 2018-го сербский форвард перешел из "Партизана" в "Фиорентину" за 2 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 40 млн евро по данным аналитического портала Transfermarkt. Контракт Влаховича с "фиалками" действителен до 2023-го года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (2)
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dabo33
21.08.2021 в 12:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
21.08.2021 в 12:37
Подурели вообще
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