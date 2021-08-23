Барселона готова бесплатно отдать Юмтити, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

"Барселона" твердо намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает AS. Каталонцы готовы отпустить 26-летнего француза в другой клуб бесплатно, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Напомним, что Юмтити перешел в "Барселону" из "Лиона" в 2016 году за 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых.