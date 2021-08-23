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Барселона готова бесплатно отдать Юмтити, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

Испания
(1 голосов)

Защитник все же покинет каталонский клуб

Барселона готова бесплатно отдать Юмтити, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

Новина українською

"Барселона" твердо намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает AS. Каталонцы готовы отпустить 26-летнего француза в другой клуб бесплатно, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Напомним, что Юмтити перешел в "Барселону" из "Лиона" в 2016 году за 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (4)
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Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 19:29
Отдайте его Барсодрочиусу, он найдёт ему применение
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
23.08.2021 в 19:45
Так, він любить темненьких...
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
23.08.2021 в 20:46
Назад на пальму его!
0
0
royalstas (Вінниця)
23.08.2021 в 19:25
О напарник для Забарного)
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