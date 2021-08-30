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Едва не потопили чемпиона. ВИДЕО, как Атлетико спас ничью благодаря смешному автоголу
Смотреть видео обзор матча Атлетико - Вильярреал, чемпионат Испании, 29 августа 2021
Фото - laliga.com
Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Вильярреал, которые встречались в третьем туре испанской Ла Лиги. Мадридцы острее атаковали, но первыми пропустили от Тригероса. Луис Суарес почти сразу восстановил статус-кво, впрочем Желтая субмарина во второй раз забила в ворота матрасников. Все шло к поражению, однако на 90+5-й Манди эффектно сбросил мяч в собственные ворота в достаточно простой ситуации.
3-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Вильярреал" - 2:2
Голы: Суарес, 56, Манди, 90+5 (автогол) - Тригейрос, 52, Данджума, 74
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