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Поединок Реала уже перенесен. Ла Лига просит отложить матч Барселоны из-за южноамериканских сборных

Испания
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В чем дело?

Поединок Реала уже перенесен. Ла Лига просит отложить матч Барселоны из-за южноамериканских сборных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство Ла Лиги желает перенести на неопределенный срок два матча 4-го тура испанского чемпионата. На этой неделе данный вопрос обсудят футбольные чиновники.

Причина заключается в том, что в ночь на 10 сентября по центральноевропейскому времени пройдут южноамериканские матчи квалификации ЧМ-2022. На 10 сентября в Ла Лиге была запланирована игра между "Леванте" и "Райо Вальекано", а 11 сентября должны были пройти 4 встречи. Две из них: "Реал" – "Сельта", "Севилья" – "Барселона"

Ранее ФИФА расширила окно для проведения матчей сборных. Это позволило КОНМЕБОЛ провести матчи в ночь на 10 сентября. Ла Лига попыталась оспорить данное решение, дело даже дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В CAS встали на сторону ФИФА.

В связи с этим Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований с просьбой отложить назначенные на 11 сентября поединки "Вильярреал" – "Алавес" и "Севилья" – "Барселона". В Примере уже сместили даты проведения других встреч: "Реал" – "Сельта", "Эспаньол" – "Атлетико" – с 11 сентября (суббота) на воскресенье (12 сентября).

Подобная проблема с календарем в Испании будет и в октябре перед матчами 9-го тура Ла Лиги.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Севилья Ла Лига
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Источник:
La Liga

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
30.08.2021 в 14:08
Я так понимаю ФКБанкрот будет против переноса, у нее в отличие от Севильи за океяном уже никто не играет)))
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