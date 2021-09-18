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Барселона продлит контракт со своим полузащитником

Испания
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Воспитанник клуба

Барселона продлит контракт со своим полузащитником

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" вскоре продлит контракт со своим полузащитником Серхи Роберто. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет действовать до 2024-го года. Переговоры продолжались с июля и прошли без каких-либо неожиданностей.

По старому контракту Роберто зарабатывал в "блаугране" 10,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что он был против снижения зарплаты, но впоследствии пошел на уступки, учитывая финансовое положение клуба.

Предыдущие соглашение действительно была до следующего лета. Отметим, что Серхи является воспитанником "Барселоны". В команде он находится с 2006 года, а в профессиональном футболе - с 2013-го.

Аналитический портал Transfermakrt оценивает 29-летнего полузащитника в 18 млн евро.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Nico Schira

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