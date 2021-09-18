Барселона продлит контракт со своим полузащитником

"Барселона" вскоре продлит контракт со своим полузащитником Серхи Роберто. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет действовать до 2024-го года. Переговоры продолжались с июля и прошли без каких-либо неожиданностей.

По старому контракту Роберто зарабатывал в "блаугране" 10,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что он был против снижения зарплаты, но впоследствии пошел на уступки, учитывая финансовое положение клуба.

Предыдущие соглашение действительно была до следующего лета. Отметим, что Серхи является воспитанником "Барселоны". В команде он находится с 2006 года, а в профессиональном футболе - с 2013-го.

Аналитический портал Transfermakrt оценивает 29-летнего полузащитника в 18 млн евро.