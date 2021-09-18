  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фалькао забил дебютный гол за Райо Вальекано спустя 11 минут после выхода на поле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фалькао забил дебютный гол за Райо Вальекано спустя 11 минут после выхода на поле

Испания
(1 голосов)

Нападающий продолжает демонстрировать свой уровень

Фалькао забил дебютный гол за Райо Вальекано спустя 11 минут после выхода на поле

Новина українською

Сегодня в 5-м туре Ла Лиги "Райо Вальекано" принял дома "Хетафе". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте на поле появился Радамель Фалькао. Уже на 81-й Папе Сисс отдал ювелирный пас из глубины, а новичок клуба без проблем принял мяч в штрафном и отправил в дальний угол мощным ударом. Этот мяч стал дебютным для игрока.

Кроме этого, Фалькао забил свой первый гол за "Райо Вальекано" ровно через 10 лет после первого мяча в Ла Лиге. Колумбиец 18-го сентября 2011-го года впервые отличился в матче за "Атлетико Мадрид", а сегодня, 18-го сентября 2021-го, забил за "Райо Вальекано".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Радамель Фалькао "Хетафе" Райо Вальєкано (Іспанія)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...