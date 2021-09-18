Фалькао забил дебютный гол за Райо Вальекано спустя 11 минут после выхода на поле

Сегодня в 5-м туре Ла Лиги "Райо Вальекано" принял дома "Хетафе". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте на поле появился Радамель Фалькао. Уже на 81-й Папе Сисс отдал ювелирный пас из глубины, а новичок клуба без проблем принял мяч в штрафном и отправил в дальний угол мощным ударом. Этот мяч стал дебютным для игрока.

Кроме этого, Фалькао забил свой первый гол за "Райо Вальекано" ровно через 10 лет после первого мяча в Ла Лиге. Колумбиец 18-го сентября 2011-го года впервые отличился в матче за "Атлетико Мадрид", а сегодня, 18-го сентября 2021-го, забил за "Райо Вальекано".