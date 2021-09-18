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Фалькао забил дебютный гол за Райо Вальекано спустя 11 минут после выхода на поле
Нападающий продолжает демонстрировать свой уровень
Сегодня в 5-м туре Ла Лиги "Райо Вальекано" принял дома "Хетафе". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 70-й минуте на поле появился Радамель Фалькао. Уже на 81-й Папе Сисс отдал ювелирный пас из глубины, а новичок клуба без проблем принял мяч в штрафном и отправил в дальний угол мощным ударом. Этот мяч стал дебютным для игрока.
Кроме этого, Фалькао забил свой первый гол за "Райо Вальекано" ровно через 10 лет после первого мяча в Ла Лиге. Колумбиец 18-го сентября 2011-го года впервые отличился в матче за "Атлетико Мадрид", а сегодня, 18-го сентября 2021-го, забил за "Райо Вальекано".
Por quinta vez @FALCAO debuta con gol y hoy anda suelto en Vallecas… Sus goles son promesas! ⚡️ ???? @RayoVallecano pic.twitter.com/y5BZzz8OD4— Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) September 18, 2021
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