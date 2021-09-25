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Хакими: Реал хотел меня продать из-за коронавируса. Мнение Зидана отличалось
Игрок раскрыл некоторые подробности
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими дал комментарий о том, как он ушел из "Реала" в 2020 году.
"Когда Зидан впервые позвонил мне, я был с друзьями и сидел на скамейке около дома, болтая с ними. И тут у меня зазвонил телефон, и я увидел, что это Зидан! Он сказал мне, что я буду играть. Я не ожидал.
Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, никак не связано с ним, он тут ни при чем. Были другие аспекты, связанные с коронавирусом. "Реал" хотел меня продать.
Тогда у нас с Зиданом был разговор, который останется между нами. Его мнение отличалось от того, что думало руководство", – сказал Хакими.
Хакими – воспитанник "Реала". Он покинул клуб, перейдя в "Интер" за 40 миллионов евро прошлым летом.
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